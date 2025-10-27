อาเซียนไม่ส่งผู้สังเกตการณ์ร่วมเลือกตั้งในพม่า ร้องยุติความรุนแรง-เจรจาทุกฝ่าย

MGR ออนไลน์ - แหล่งข่าวทางการทูตระบุว่าสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) จะไม่ส่งผู้สังเกตการณ์ไปร่วมการเลือกตั้งพม่าในเดือนธ.ค.นี้ ความเคลื่อนไหวที่ถือเป็นความล้มเหลวของรัฐบาลทหารพม่าที่พยายามจะสร้างความชอบธรรมในระดับนานาชาติ
พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ผู้นำรัฐบาลทหารของพม่า ได้ระบุว่าการเลือกตั้งในวันที่ 28 ธ.ค. เป็นก้าวสำคัญสู่การปรองดองในสงครามกลางเมืองที่ปะทุขึ้นจากการรัฐประหารในปี 2564
อันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ประธานอาเซียน ได้ย้ำการเรียกร้องให้มีการหยุดยิงโดยทันที
คำแถลงที่เผยแพร่เมื่อคืนวันอาทิตย์ระบุว่า ผู้นำประเทศสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ที่ประชุมกันที่มาเลเซีย ได้แสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อความขัดแย้งของพม่า และเตือนถึงการขาดความคืบหน้าที่สำคัญในการสร้างสันติภาพ
“การยุติความรุนแรงและการเจรจาทางการเมืองอย่างครอบคลุมต้องเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้ง” คำแถลงระบุ โดยอ้างถึงคำเชิญของรัฐบาลทหารพม่าให้ประเทศสมาชิกอาเซียนส่งผู้สังเกตการณ์
“นั่นหมายความว่าจะไม่มีผู้สังเกตการณ์อาเซียน แต่ประเทศสมาชิกอาเซียนมีอิสระที่จะส่งผู้สังเกตการณ์แบบทวิภาคี” นักการทูตรายหนึ่งกล่าวกับเอเอฟพี
นักการทูตอีกคนหนึ่งยืนยันว่าไม่มีฉันทมติระหว่างประเทศสมาชิกในการส่งคณะผู้แทนภายใต้ชื่ออาเซียน
นักวิเคราะห์กิจการระหว่างประเทศของบริษัทที่ปรึกษา Solaris Strategies Singapore กล่าวว่าการไม่ส่งผู้สังเกตการณ์อาเซียนจะเป็นการทำลายความมุ่งหวังในการสร้างความชอบธรรมของพม่า
“จะไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือใดๆ ที่บ่งชี้ว่ามีการจัดการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรม” นักวิเคราะห์ กล่าว
ฮิวแมนไรท์วอทช์ประณามการเลือกตั้งครั้งนี้ว่าเป็นการหลอกลวง ขณะที่องค์การนิรโทษกรรมสากลกล่าวหาว่ารัฐบาลทหารปราบปรามและจับกุมผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์การเลือกตั้ง
การเลือกตั้งจะไม่เกิดขึ้นในพื้นที่ขนาดใหญ่ของประเทศที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกองกำลังติดอาวุธสนับสนุนประชาธิปไตย และกองกำลังติดอาวุธชนกลุ่มน้อยที่ต่อสู้กับรัฐบาลทหาร
สมาชิกคณะกรรมาธิการยุโรปยังปฏิเสธที่จะส่งผู้สังเกตการณ์ โดยระบุว่าการเลือกตั้งของพม่าที่วางแผนไว้นั้นไม่เสรีและไม่เป็นธรรม กรรมาธิการยุโรปจะไม่ส่งผู้สังเกตการณ์ไปยังสถานที่ที่ไม่ยอมรับว่าเป็นการเลือกตั้ง
ด้านผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาติได้เรียกร้องก่อนหน้านี้ให้อาเซียนไม่สร้างความชอบธรรมให้กับการกระทำที่ไร้ความหมายของรัฐบาลทหารพม่าด้วยการส่งผู้สังเกตการณ์ และเตือนว่าการยอมรับการเลือกตั้งที่ฉ้อโกงจะทำให้พม่าถอยหลังและเป็นการปกป้องสิ่งที่ผิด.