สหรัฐฯ เตรียมฟื้นการฝึกซ้อมทางทหารกับกัมพูชา ขยายความร่วมมือปราบองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

MGR ออนไลน์ - ทำเนียบขาวระบุว่าสหรัฐฯ จะยกเลิกมาตรการห้ามส่งออกอาวุธไปยังกัมพูชา และขยายความร่วมมือในการปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ที่รวมถึงผู้ค้ายาเสพติดและศูนย์หลอกลวงออนไลน์ ที่ข้อตกลงดังกล่าวบรรลุผลระหว่างการพบหารือระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต เมื่อวันที่ 26 ต.ค. ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ที่จัดขึ้นนอกรอบการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 47 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ คำแถลงของทำเนียบขาวระบุว่า จากความมุ่งมั่นของกัมพูชาในการรักษาสันติภาพและความมั่นคง สหรัฐฯ จะยกเลิกการห้ามส่งอาวุธไปยังกัมพูชา และทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันที่จะฟื้นการฝึกซ้อมทางทหารทวิภาคี ในชื่อรหัส Angkor Sentinel ขึ้นอีกครั้ง หลังจากร่วมฝึกซ้อมครั้งล่าสุดในปี 2560
“นอกจากนี้ สหรัฐฯ จะเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่กัมพูชาที่ประจำตามวิทยาลัยทหารสหรัฐฯ เช่น เวสต์พอยต์ โรงเรียนนายเรืออากาศ และอื่นๆ” ทำเนียบขาวระบุ
คำแถลงของทำเนียบขาวยังเสริมว่า สหรัฐฯ และกัมพูชาได้ตกลงที่จะขยายความร่วมมือในการปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ที่รวมถึงผู้ค้ายาเสพติดและศูนย์หลอกลวงออนไลน์ องค์กรอาชญากรรมที่ขโมยเงินจากชาวอเมริกันกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์ต่อปี
สหรัฐฯ บังคับใช้มาตรการห้ามส่งอาวุธไปยังกัมพูชาในเดือนธ.ค. 2564 โดยอ้างถึงอิทธิพลทางทหารของจีนที่เพิ่มขึ้นในกัมพูชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงฐานทัพเรือเรียมให้ทันสมัย ที่สหรัฐฯ มองว่าเป็นการบ่อยทำลายและคุกคามเสถียรภาพของภูมิภาค ในขณะนั้น สหรัฐฯ ยังอ้างถึงความกังวลเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตอีกด้วย.