สหรัฐฯ-เวียดนามบรรลุกรอบข้อตกลงการค้าเปิดทางผู้ส่งออกเข้าถึงตลาด ยกเลิกภาษีนำเข้าสินค้าบางรายการ

รอยเตอร์ - สหรัฐฯ และเวียดนามจะสรุปข้อตกลงการค้าในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า โดยจะคงอัตราภาษีนำเข้าสินค้าเวียดนามส่วนใหญ่ไว้ที่ 20% แต่จะยกเลิกภาษีนำเข้าสินค้าบางรายการที่จะพิจารณาในลำดับถัดไป ทำเนียบขาวระบุ
ในทางกลับกัน เวียดนามให้คำมั่นที่จะให้สิทธิพิเศษในการเข้าถึงสำหรับสินค้าส่วนใหญ่ของสหรัฐฯ
คำแถลงร่วมที่ทำเนียบขาวเผยแพร่ระบุว่า ทั้งสองประเทศได้ตกลงกันในกรอบข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนที่ยุติธรรมและสมดุลระหว่างสองประเทศ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ประกาศเมื่อเดือนก.ค. ว่าสหรัฐฯ จะเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากเวียดนามหลายรายการในอัตรา 20% และเก็บภาษีนำเข้าสินค้าถ่ายลำผ่านเวียดนามจากประเทศที่ 3 ในอัตรา 40%
ในข้อตกลงใหม่นี้ สหรัฐฯ จะคงอัตราภาษีนำเข้าสินค้าเวียดนามไว้ที่ 20% และจะระบุสินค้าที่สามารถลดภาษีนำเข้าเหลือศูนย์ได้
คำแถลงระบุว่า ข้อตกลงดังกล่าวจะทำให้ผู้ส่งออกจากทั้งสองประเทศสามารถเข้าถึงตลาดของกันและกันได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
ปีที่ผ่านมา เวียดนามมีดุลการค้าเกินดุลกับสหรัฐฯ ที่เป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศถึง 123,000 ล้านดอลลาร์
“ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า สหรัฐฯ และเวียดนามจะร่วมกันสรุปข้อตกลงว่าด้วยการค้าต่างตอบแทน ยุติธรรม และสมดุล เตรียมการลงนามข้อตกลง และดำเนินการตามพิธีการภายในประเทศก่อนที่ข้อตกลงจะมีผลบังคับใช้” คำแถลงระบุ
สหรัฐฯ และเวียดนามจะร่วมกันพิจารณาผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศในเรื่องอุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษี
เวียดนามได้ตกลงที่จะยอมรับยานยนต์ที่ผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยและการปล่อยมลพิษของยานยนต์สหรัฐฯ แก้ไขปัญหาใบอนุญาตนำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์ของสหรัฐฯ และปรับปรุงข้อกำหนดและการอนุมัติกฎระเบียบสำหรับผลิตภัณฑ์ยาของสหรัฐฯ นอกจากนี้เวียดนามยังจะปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้สนธิสัญญาทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศอย่างครบถ้วน
“สหรัฐฯ และเวียดนามมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันในการเสริมสร้างความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการจัดการกับปัญหาการเลี่ยงภษีและความร่วมมือในการควบคุมการส่งออก” คำแถลงระบุ
ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เวียดนามได้ให้คำมั่นที่จะเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ เพื่อลดช่องว่างทางการค้าระหว่างสองประเทศ
สายการบินเวียดนาม ที่เป็นสายการบินแห่งชาติได้ตกลงที่จัดซื้อเครื่องบิน 50 ลำจากโบอิ้ง ในข้อตกลงมูลค่ากว่า 8,000 ล้านดอลลาร์ ตามการระบุของทำเนียบขาว
บริษัทเวียดนามยังได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับบริษัทสหรัฐฯ จำนวน 20 ฉบับ เพื่อจัดซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐฯ รวมมูลค่าราว 2,900 ล้านดอลลาร์
ข้อมูลศุลกากรของเวียดนามระบุว่า การค้าทวิภาคีระหว่างสหรัฐฯ และเวียดนามในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ เพิ่มขึ้น 27% จากปีก่อนหน้าที่ 126,400 ล้านดอลลาร์ และข้อมูลยังระบุว่าเวียดนามเกินดุลการค้ากับสหรัฐฯ ในช่วงเดือนม.ค.-ก.ย. เพิ่มขึ้นเป็น 99,100 ล้านดอลลาร์ จาก 77,200 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า.