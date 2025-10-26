ติมอร์ตะวันออกเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนลำดับที่ 11 อย่างเป็นทางการ

รอยเตอร์ - ติมอร์ตะวันออก ประเทศที่อายุน้อยที่สุดของเอเชีย กลายเป็นสมาชิกลำดับที่ 11 ของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ในวันอาทิตย์ (26) ที่ถือเป็นการบรรลุวิสัยทัศน์ของประธานาธิบดีคนปัจจุบันที่ตั้งเป้าไว้เมื่อเกือบครึ่งศตวรรษก่อน ขณะอยู่ภายใต้การปกครองของโปรตุเกส
ติมอร์ตะวันออกหรือที่รู้จักในชื่อ ติมอร์-เลสเต ที่มีประชากร 1.4 ล้านคน เป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในเอเชีย และหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากการบูรณาการเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตของประเทศ ที่มีมูลค่าประมาณ 2,000 ล้านดอลลาร์ ที่คิดเป็นเพียงเศษเสี้ยวเล็กน้อยของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของอาเซียนที่ 3.8 ล้านล้านดอลลาร์
การเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของติมอร์ตะวันออก เกิดขึ้นหลังจากรอคอยมานานถึง 14 ปี และแม้ว่าการเข้าร่วมเป็นสมาชิกจะไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง แต่ก็ถือเป็นชัยชนะเชิงสัญลักษณ์สำหรับประธานาธิบดีโฮเซ รามอส-ฮอร์ตา และนายกรัฐมนตรีซานานา กุสเมา วีรบุรุษของการต่อสู้เพื่อเอกราชของประเทศ
ผู้นำอาเซียนได้ลงนามการเข้าร่วมของติมอร์ตะวันออกอย่างเป็นทางการในการเปิดการประชุมสุดยอดผู้นำประจำปีของพวกเขา ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยมีเสียงปรบมือดังขึ้นเมื่อธงชาติของติมอร์ตะวันออกถูกนำมาจัดวางบนเวที
กุสเมากล่าวด้วยความรู้สึกตื้นตันว่านี่เป็นช่วงเวลาประวัติศาสตร์สำหรับประเทศของเขา ด้วยการเริ่มต้นใหม่ที่จะนำมาซึ่งโอกาสมากมายสำหรับการค้าและการลงทุน
“สำหรับชาวติมอร์-เลสเต นี่ไม่เพียงแต่เป็นความฝันที่เป็นจริง แต่ยังเป็นการยืนยันถึงการเดินทางของเรา การเข้าร่วมของเราเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงจิตวิญญาณของประชาชนของเรา ประชาธิปไตยที่ยังอ่อนเยาว์ ที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้ของเรา นี่ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการเดินทาง” กุสเมา กล่าวในสุนทรพจน์
ติมอร์ตะวันออกเคยถูกปกครองโดยโปรตุเกสนานถึง 3 ศตวรรษ ที่ถอนตัวออกจากประเทศอาณานิคมอย่างกะทันหันในปี 2518 ปูทางสู่การผนวกดินแดนและการยึดครองนองเลือดโดยอินโดนีเซีย เพื่อนบ้านยักษ์ใหญ่ ก่อนที่จะได้เอกราชอย่างสมบูรณ์ในปี 2545
รามอส-ฮอร์ตา วัย 75 ปี ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี 2539 ได้เสนอแนวคิดให้ติมอร์ตะวันออกเข้าร่วมอาเซียนตั้งแต่ทศวรรษ 1970 เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับอนาคตของประเทศผ่านการบูรณาการระดับภูมิภาค
ในการให้สัมภาษณ์ของสำนักข่าว CNA ในเดือนก.ย. รามอส-ฮอร์ตา กล่าวว่าติมอร์ตะวันออกต้องรักษาเสถียรภาพและไม่เป็นภาระให้อาเซียน และเสริมว่าติมอร์ตะวันออกสามารถมีส่วนร่วมไ้ดจากประสบการณ์ความขัดแย้งของตนเอง รวมถึงข้อพิพาทเรื่องพรมแดนและทะเลจีนใต้
“หากเราสามารถมีส่วนช่วยเหลือในการเสริมสร้างกลไกต่างๆ ของอาเซียนในอนาคต เช่น กลไกความขัดแย้ง ที่เป็นสิ่งสำคัญในทุกประเทศในอาเซียน เราจะใ้ห้ความสำคัญกับการเจรจา” รามอส-ฮอร์ตา กล่าว
ด้านนายกรัฐมนตรีอันวาร์ อิบราฮิม ที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน กล่าวว่า การเข้าร่วมเป็นสมาชิกของติมอร์ตะวันออกทำให้ครอบครัวอาเซียนสมบูรณ์ และยืนยันถึงชะตากรรมร่วมกันและความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งของภูมิภาค
“ภายในประชาคมนี้ การพัฒนาของติมอร์-เลสเตและความเป็นอิสระทางยุทธศาสตร์ของประเทศจะได้รับการสนับสนุนอย่างมั่นคงและยั่งยืน” อันวาร์ ระบุ.