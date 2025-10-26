สมาชิก UN กว่า 60 ประเทศลงนามอนุสัญญาต่อต้านอาชญากรรมไซเบอร์ในฮานอย แม้กลุ่มสิทธิ-บริษัทเทคฯ ส่งเสียงคัดค้าน

เอเอฟพี - ประเทศต่างๆ กว่า 60 ประเทศได้ลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมไซเบอร์ในกรุงฮานอยเมื่อวันเสาร์ (25) ที่ผ่านมา แม้จะมีการคัดค้านจากบริษัทเทคโนโลยีและกลุ่มสิทธิมนุษยชนที่เตือนถึงการขยายขอบเขตการสอดแนมของรัฐ
กรอบกฎหมายระดับโลกฉบับใหม่นี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางดิจิทัล ตั้งแต่สื่อลามกเด็กไปจนถึงการหลอกลวงทางไซเบอร์ข้ามชาติ และการฟอกเงิน
ประเทศต่างๆ มากกว่า 60 ประเทศ ได้ลงนามในอนุสัญญาดังกล่าวเมื่อวันเสาร์ (25) ที่หมายความว่าอนุสัญญานี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อรัฐเหล่านั้นให้สัตยาบัน
อันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ กล่าวถึงการลงนามครั้งนี้ว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญ แต่ก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น
“ทุกวันนี้ การหลอกลวงที่ซับซ้อนได้ทำลายครอบครัว ลักพาตัวผู้อพยพ และสูบเงินหลายพันล้านดอลลาร์ออจากเศรษฐกิจของเรา เราต้องการการตอบสนองระดับโลกที่เข้มแข็งและเชื่อมโยงกัน” กูเตอร์เรสกล่าวในพิธีที่กรุงฮานอย
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมไซเบอร์ถูกเสนอขึ้นครั้งแรกโดยนักการทูตรัสเซียในปี 2560 และได้รับการรับรองโดยฉันทมติเมื่อปีที่แล้วหลังเจรจามาอย่างยาวนาน
นักวิจารณ์ระบุว่าการใช้ภาษาอย่างกว้างๆ ของอนุสัญญาอาจนำไปสู่การใช้อำนาจในทางมิชอบและเปิดโอกาสให้มีการปราบปรามผู้วิจารณ์รัฐบาลข้ามพรมแดน
“มีความกังวลหลายข้อเกิดขึ้นตลอดการเจรจาอนุสัญญาเกี่ยวกับการที่อนุสัญญานี้บังคับให้บริษัทต่างๆ ต้องแบ่งปันข้อมูล” ซาบานาซ ราชิด ดิยา ผู้ก่อตั้งสถาบันคลังสมอง Tech Global กล่าว
“มันเกือบเป็นการประทับตราให้กับแนวปฏิบัติที่เป็นปัญหาอย่างมากนี้ ที่ถูกนำไปใช้กับนักข่าวและในประเทศเผด็จการ” ดิยา กล่าว
รัฐบาลเวียดนามกล่าวในสัปดาห์นี้ว่ามี 60 ประเทศที่ลงทะเบียนสำหรับการลงนามอย่างเป็นทางการ โดยไม่ได้เปิดเผยว่ามีประเทศใดบ้าง แต่รายชื่อประเทศดังกล่าวน่าจะไม่จำกัดอยู่แค่รัสเซีย จีน และพันธมิตรของพวกเขา
“อาชญากรรมไซเบอร์เป็นปัญหาทั่วโลกอย่างแท้จริง เราคิดว่าทุกคนกำลังเผชิญกับปัญหานี้อยู่” ดิยา กล่าว
อุตสาหกรรมหลอกลวงออนไลน์ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีนักต้มตุ๋นหลอกลวงหลายพันคนเกี่ยวข้อง และเหยื่อทั่วโลกถูกหลอกฉ้อโกงเงินไปหลายพันล้านดอลลาร์ต่อปี
“แม้แต่ในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยที่สุด เราคิดว่าพวกเขายังต้องการการเข้าถึงข้อมูลในระดับที่พวกเขาไม่ได้รับจากกลไกที่มีอยู่” ดิยา ระบุ และเสริมว่าประเทศประชาธิปไตยต่างๆ อาจเรียกอนุสัญญาสหประชาชาติฉบับนี้ว่าเป็น เอกสารประนีประนอม เนื่องจากประกอบด้วยบทบัญญัติด้านสิทธิมนุษยชนบางประการ
แต่การป้องกันเหล่านี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า “อ่อนแอ” ในจดหมายที่ลงนามโดยกลุ่มสิทธิมนุษยชนกว่า 10 แห่ง และองค์กรอื่นๆ
ขณะเดียวกัน บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ก็ได้แสดงความกังวลต่ออนุสัญญาฉบับนี้เช่นกัน
คณะผู้แทนจาก Cybersecurity Tech Accord ที่เป็นตัวแทนของบริษัทกว่า 160 แห่งรวมถึงบริษัท Meta Dell และ Infosys ของอินเดีย ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมที่กรุงฮานอย ริค แอชตัน-ฮาร์ท หัวหน้าคณะในการเจรจาอนุสัญญาระบุ
ในบรรดาการคัดค้านต่างๆ บริษัทเหล่านี้เคยเตือนว่าอนุสัญญาอาจทำให้นักวิจัยด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์กลายเป็นอาชญากร และเปิดโอกาสให้รัฐต่างๆ ร่วมมือกันในเกือบทุกการกระทำผิดทางอาญาที่พวกเขาเลือก โดยในระหว่างกระบวนการเจรจา บริษัทเทคโนโลยีเคยระบุว่าการแทรกแซงที่มากเกินไปของทางการอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างร้ายแรงต่อระบบไอทีขององค์กรที่ประชาชนหลายพันล้านคนพึ่งพาในแต่ละวัน
แอชตัน-ฮาร์ท กล่าวว่า ในทางตรงกันข้าม อนุสัญญาระหว่างประเทศที่มีอยู่คืออนุสัญญาบูดาเปสต์ว่าด้วยอาชญากรรมไซเบอร์ ยังรวมแนวทางในการใช้อนุสัญญาในลักษณะที่เคารพสิทธิ
สำหรับสถานที่ลงนามก็ยังสร้างความประหลาดใจเนื่องจากเวียดนามมีประวัติของการปราบปรามผู้เห็นต่าง
“ทางการเวียดนามใช้กฎหมายในการเซ็นเซอร์และปิดปากการแสดงความคิดเห็นทางออนไลน์ที่วิพากษ์วิจารณ์ผู้นำทางการเมืองของประเทศ” เดโบราห์ บราวน์ จากฮิวแมนไรท์วอทช์ กล่าว
“รัสเซียเป็นพลังขับเคลื่อนเบื้องหลังอนุสัญญาฉบับนี้ และจะยินดีอย่างแน่นอนที่อนุสัญญาถูกลงนาม แต่อาชญากรรมไซเบอร์จำนวนมากมาจากรัสเซีย และรัสเซียไม่เคยจำเป็นต้องมีอนุสัญญาเพื่อจัดการกับอาชญากรรมไซเบอร์จากภายในพรมแดนของตน อนุสัญญาฉบับนี้ไม่สามารถชดเชยการขาดเจตจำนงทางการเมืองของรัสเซียในเรื่องนี้” เดโบราห์ บราวน์ ระบุ.