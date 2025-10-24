รมต.มาเลเซียชี้แผนสันติภาพพม่าของอาเซียนไม่ยากที่รัฐบาลทหารจะนำไปปฏิบัติ หวังทุกฝ่ายร่วมเจรจา

รอยเตอร์ - รัฐมนตรีต่างประเทศของมาเลเซียกล่าวในวันศุกร์ (24) ว่าแผนสันติภาพในพม่าของอาเซียนไม่ใช่เรื่องยากที่จะนำไปปฏิบัติ และรัฐบาลทหารควรยึดมั่นในแผนดังกล่าว และอนุญาตให้มีการแจกจ่ายความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
โมฮัมหมัด ฮาซัน รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของมาเลเซียกล่าวว่า สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ไม่สามารถหยุดยั้งการเลือกตั้งทั่วไปในพม่าที่มีกำหนดจัดขึ้นในเดือนธ.ค.ได้ แต่ต้องการให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างยุติธรรมและครอบคลุม
อาเซียนได้ตกลงแผนสันติภาพ ‘ฉันทมติ 5 ข้อ’ กับนายพลสูงสุดของพม่าไม่กี่เดือนหลังมีการชุมนุมประท้วงต่อต้านการรัฐประหารในปี 2564 ที่กลายเป็นการต่อต้านการปกครองของทหารอย่างกว้างขวาง แต่รัฐบาลทหารถูกกล่าวหาว่าเพิกเฉยต่อแผนสันติภาพดังกล่าว
“ฉันทมติ 5 ข้อ ไม่ยากเกินไปที่จะนำไปปฏิบัติ เป็นสิ่งดีที่จะมีการเจรจา การอนุญาตให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชน และกลับสู่การเจรจากับทุกฝ่าย” โมฮัมหมัดกล่าวกับผู้สื่อข่าวหลังการประชุมกับคู่เจรจาอาเซียนในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำในสุดสัปดาห์นี้
แผนสันติภาพส่วนใหญ่ล้มเหลว ด้วยรัฐบาลทหารไม่เต็มใจที่จะมีส่วนร่วมในการเจรจากับฝ่ายตรงข้ามที่พวกเขามองว่าเป็นผู้ก่อการร้าย
รัฐบาลทหารพม่าปฏิเสธข้อกล่าวหาจากตะวันตกว่าได้กระทำทารุณต่อประชาชนพลเรือน และยืนยันว่าพวกเขามุ่งมั่นที่จะสร้างสันติภาพ
รัฐบาลทหารกำลังจะจัดการเลือกตั้งแบบหลายระยะตั้งแต่เดือนธ.ค. ขณะที่สงครามกลางเมืองยังคงดำเนินอยู่ แต่พรรคฝ่ายค้านถูกทำลายและบางพรรคถูกห้ามไม่ให้เข้าร่วมหรือไม่เต็มใจที่จะเข้าร่วม
การเลือกตั้ง ที่ถูกปฏิเสธอย่างกว้างขวางด้วยถือว่าเป็นเรื่องหลอกลวงที่ออกแบบมาเพื่อยืดระยะการปกครองของทหารผ่านตัวแทน จะไม่ถูกจัดขึ้นทั่วประเทศเนื่องจากการสู้รบที่ยังคงดำเนินอยู่
“เราไม่สามารถหยุดยั้งการเลือกตั้งได้ แต่เราต้องการให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างยุติธรรม โปร่งใส และครอบคลุม” โมฮัมหมัด กล่าว
“ประชาชนทุกคนต้องมีส่วนร่วม เราไม่ต้องการการเลือกตั้งที่มีประชาชนชาวพม่าเพียงบางส่วนเท่านั้นที่เข้าร่วม แต่ส่วนที่เหลือไม่สามารถเข้าร่วมได้ เราจะหารือเรื่องนี้และนำเสนอต่อที่ประชุมสุดยอดผู้นำประเทศในวันมะรืนนี้” รัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียระบุ.