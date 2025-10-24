ฮุนเซนย้ำข้อตกลงสันติภาพปารีสใช้แก้ไขข้อพิพาทชายแดนกับไทยไม่ได้

MGR ออนไลน์ - ฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ได้กล่าวยืนยันว่าข้อตกลงสันติภาพปารีสไม่สามารถนำมาใช้แก้ไขข้อพิพาทชายแดนระหว่างกัมพูชาและไทยได้
ฮุนเซนกล่าวในที่ประชุมวุฒิสภาว่าองค์ประกอบสำคัญของข้อตกลงสันติภาพปารีสได้ถูกบรรจุไว้ในรัฐธรรมของกัมพูชาแล้ว และเขาได้ตั้งคำถามต่อผู้ที่เสนอให้ใช้ข้อตกลงสันติภาพปารีสแก้ไขปัญหาชายแดนในปัจจุบัน โดยถามว่าคนเหล่านั้นได้อ่านบทบัญญัติทั้งหมดของข้อตกลงอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วหรือไม่
อดีตผู้นำกัมพูชายังกล่าวเพิ่มเติมว่า แม้จะมีผู้เสนอให้ใช้ข้อตกลงสันติภาพปารีส แต่ในทางปฏิบัตินั้นเป็นไปไม่ได้ เนื่องจากฝรั่งเศสและอินโดนีเซีย ที่เป็นประธานร่วมของการประชุม รวมถึงประเทศผู้ลงนามอื่นๆ ไม่เห็นด้วย และเขายังระบุว่ากัมพูชาและไทยที่เป็นประเทศผู้ลงนาม กำลังมีข้อพิพาทและกล่าวหาซึ่งกันและกันว่าละเมิดอธิปไตย
ฮุนเซนกล่าวว่า ปัญหาพรมแดนได้ถูกยื่นต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ICJ) แล้ว ขณะเดียวกันทั้งสองประเทศก็กำลังดำเนินการเพื่อบรรลุข้อตกลงสันติภาพที่คาดว่าจะลงนามในวันที่ 26 ต.ค. โดยไม่ต้องพึ่งข้อตกลงสันติภาพปารีส
ข้อตกลงว่าด้วยการยุติความขัดแย้งในกัมพูชาอย่างครอบคลุมทางการเมือง หรือที่รู้จักอย่างกว้างขวางในชื่อข้อตกลงสันติภาพปารีส ได้รับการลงนามเมื่อวันที่ 23 ต.ค. 2534 โดยมีพยานนานาชาติจาก 18 ประเทศ รวมถึงเลขาธิการสหประชาชาติในขณะนั้นเข้าร่วมด้วย.