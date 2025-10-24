พม่ากวาดล้าง"สแกมเมอร์-โต๊ะบอล"ออนไลน์ "สร้างภาพ"ก่อนการประชุมอาเซียน

MGR Online - นอกจากบุกทลายรังสแกมเมอร์ KK Park ในเมียวดีแล้ว ตำรวจและฝ่ายความมั่นคงเมียนมา ยังเดินหน้ากวาดล้างเว็บพนัน-โต๊ะบอลออนไลน์ในย่างกุ้งและมัณฑะเลย์ได้ผู้ต้องหาหลายสิบคน เพื่อสร้างภาพต่อประชาคมโลก ก่อนการประชุมสุดยอดอาเซียนปลายเดือนนี้
วานนี้ (23 ต.ค.) กองบัญชาการตำรวจ เมียนมา ได้เผยแพร่เอกสารผลการปราบปรามเว็บไซต์พนันออนไลน์ และโต๊ะรับพนันฟุตบอลออนไลน์ ในกรุงย่างกุ้งและมัณฑะเลย์ ได้ผู้ต้องหาเป็นจำนวนมาก
ในเอกสารระบุรายละเอียดของการปราบปรามครั้งนี้ว่า เริ่มขึ้นในวันที่ 14 ตุลาคม 2568 โดยจากการสืบสวนของตำรวจ พบว่าในรีสอร์ทส่วนตัวแห่งหนึ่งย่านปะแล เมืองมิงกลาโด่ง กรุงย่างกุ้ง ถูกใช้เป็นที่ตั้งเว็บไซต์โต๊ะรับพนันบอลออนไลน์ที่ชื่อว่า Ibet 789 Online จึงได้บุกเข้าจับกุม ได้ผู้ต้องหารวม 14 ราย มีของกลางเป็นโทรศัพท์มือถือ 23 เครื่อง และรถยนต์อีก 3 คัน
รุ่งขึ้น ในวันที่ 15 ตุลาคม เจ้าหน้าที่ได้บุกเข้าตรวจค้นภายในร้านอาหารที่ชื่อว่า The Lord พบเจ้ามือรับพนันฟุตบอลออนไลน์อีก 3 คน จึงจับกุมพร้อมยึดของกลางเป็นโทรศัพท์มือถืออีก 5 เครื่อง และรถยนต์อีก 3 คัน
จากการสอบสวนผู้ต้องหา สามารถขยายผลขึ้นไปกวาดล้างสาขาโต๊ะรับพนันฟุตบอลออนไลน์ Ibet 789 Online ที่ตั้งอยู่ในเมืองปินอูลวิน ภาคมัณฑะเลย์ได้อีกในวันที่ 16 ตุลาคม จับกุมผู้ต้องหาได้ 3 คน โทรศัพท์มือถือ 7 เครื่อง แล็ปท็อป 1 เครื่อง รถยนต์อีก 1 คัน พร้อมบุกตรวจค้นโรงแรม Focus ซึ่งตั้งอยู่ในย่านแยมอนต่อง เมืองมหาอ่องมเย กรุงมัณฑะเลย์ ได้ของกลางเป็นแล็ปท็อปอีก 1 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ 5 เครื่อง รถยนต์อีก 1 คัน
วันที่ 20 ตุลาคม เจ้าหน้าที่ได้บุกจับกุมโต๊ะรับพนันฟุตบอลออนไลน์ซึ่งตั้งอยู่ใกลกับ Eleven มินิมาร์ท ในเมืองดะโกง กรุงย่างกุ้ง ได้ผู้ต้องหา 5 คน แล็ปท็อป 2 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ 9 เครื่อง
นอกจากการกวาดล้างโต๊ะรับพนันฟุตบอลออนไลน์ Ibet 789 Online แล้ว ในเอกสารยังบอกอีกว่า เจ้าหน้าที่สามารถกวาดล้างจับกุมเว็บไซต์การพนันอื่นๆ เช่น ไพ่และสล๊อตแมชชีนออนไลน์ ได้อีกหลายเว็บ เช่น เว็บไซต์ 555 Mix เว็บไซต์ Moung 556 เว็บไซต์ Batman 688 Slot เว็บไซต์ Shan 234 และเว็บไซต์ 2D/3D มีผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมทั้งสิ้น 27 คน เป็นชาย 17 คน และหญิง 4 คน และยังคงมีการสืบสวนสอบสวนขยายผลไปยังผู้ที่อยู่เบื้องหลังบ่อนการพนันออนไลน์เหล่านี้ต่อไป
มีรายงานว่า การจับกุมเว็บไซต์พนันและโต๊ะบอลออนไลน์ครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกระบวนการรณรงค์ให้ประชาคมโลกเห็นว่า ทางการเมียนมาเอาจริงกับการกวาดล้างอาชญากรรมและกระบวนการฉ้อโกงทางออนไลน์ ทั้งบ่อนการพนัน สแกมเมอร์ และคอลเซ็นเตอร์ ก่อนจะมีการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ระหว่างวันที่ 25-28 ตุลาคม 2568
โดยตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่ 19 ตุลาคมต่อเนื่องถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2568 ทหารกองทัพพม่า ได้บุกเข้าไปในโครงการเมืองใหม่ KK Park มีการกวาดล้าง จับกุมขบวนการสแกมเมอร์ พร้อมยึดเอกสาร อุปกรณ์สื่อสารดาวเทียมสตาร์ลิงค์ที่ใช้ในการหลอกลวงเหยื่อทั่วโลก ส่งผลให้คนจากหลากหลายสัญชาติ ทั้งผู้ที่ถูกหลอกลวง และจงใจเข้าร่วมขบวนการนี้ จำนวนนับพันคน ต่างพากันหลบหนีข้ามแม่น้ำเมย มายังอำเภอ แม่สอด จังหวัดตากของไทย ที่อยู่ฝั่งตรงข้าม