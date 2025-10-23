ตำรวจกัมพูชาเข้าทลายรังสแกมเกอร์ในพนมเปญ จับชาวเกาหลีใต้ได้ 57 คน ชาวจีน 29 คน

เอเอฟพี - ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมไซเบอร์ของกัมพูชาระบุว่าเจ้าหน้าที่กัมพูชาได้จับกุมชาวเกาหลีใต้ 57 คน ในข้อหาเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงทางไซเบอร์ข้ามชาติ เพียงไม่กี่วันหลังจากที่มีการส่งตัวผู้ต้องหาหลายสิบคนในเครือข่ายผิดกฎหมายกลับประเทศ
อุตสาหกรรมหลอกลวงมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในกัมพูชาได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยมีผู้เกี่ยวข้องหลายพันคน ที่บางคนเต็มใจและบางคนถูกกลุ่มอาชญากรบีบบังคับ ผู้เชี่ยวชาญระบุ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมไซเบอร์ของกัมพูชาระบุในคำแถลงว่า เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้บุกตรววจค้นอาคารหลังหนึ่งในกรุงพนมเปญ เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ที่ต้องสงสัยว่าเป็นศูนย์ปฏิบัติการหลอกลวงทางออนไลน์
ตำรวจได้จับกุมชาวเกาหลีใต้ 57 คน และชาวจีน 29 คนในการบุกตรวจค้นดังกล่าว และยังยึดคอมพิวเตอร์ได้ 126 เครื่อง และโทรศัพท์มือถือ 30 เครื่อง
ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา กัมพูชาได้ส่งตัวชาวเกาหลีใต้ 64 คนกลับประเทศ จากการถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงทางออนไลน์
การส่งตัวกลับประเทศที่เป็นข่าวโด่งดังนี้เกิดขึ้นหลังจากเกิดกระแสความไม่พอใจอย่างรุนแรงของประชาชนเกี่ยวกับการทรมานและการสังหารนักศึกษาชาวเกาหลีใต้ในกัมพูชาที่มีรายงานว่ากระทำโดยแก๊งอาชญากร
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ได้พบกับนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาและตำรวจท้องถิ่นเพื่อหารือถึงการจัดหางานปลอมและศูนย์หลอกลวง
รัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีใต้กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าได้จับกุมผู้ต้องสงสัยในคดีหลอกลวงได้เพิ่มอีก 10 คน และสามารถช่วยเหลือเหยื่อได้ 2 คน
กระทรวงการต่างประเทศระบุว่ามีชาวเกาหลีใต้ราว 550 คน ถูกรายงานว่าสูญหายหรือถูกกักขังโดยไม่สมัครใจหลังเดินทางเข้ากัมพูชาตั้งแต่ปีที่แล้ว
ทางการกรุงโซลประเมินว่ามีชาวเกาหลีใต้ประมาณ 1,000 คน อยู่ในกลุ่มคนราว 200,000 คนที่ทำงานในศูนย์หลอกลวงในกัมพูชา.