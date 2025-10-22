‘สเปซเอ็กซ์’ ปิดใช้งานอุปกรณ์สตาร์ลิงก์กว่า 2,500 เครื่องในศูนย์สแกมพม่า

เอเอฟพี - บริษัทสเปซเอ็กซ์ (SpaceX) ได้ตัดการให้บริการอุปกรณ์สตาร์ลิงก์ (Starlink) มากกว่า 2,500 เครื่องในศูนย์หลอกลวงออนไลน์ในพม่า ตามการระบุของผู้บริหารบริษัทวันนี้ (22) หลังจากสำนักข่าวเอเอฟพีได้เปิดเผยว่ามีการใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมผิดกฎหมายดังกล่าว
ศูนย์หลอกลวงออนไลน์ที่นักต้มตุ๋นทางอินเทอร์เน็ตมุ่งเป้าหลอกเหยื่อชาวต่างชาติด้วยกลอุบายหลอกให้รักและการลงทุนขยายตัวอย่างรวดเร็วอยู่ตามชายแดนพม่าในช่วงสงครามกลางเมือง ที่เกิดขึ้นหลังการรัฐประหารในปี 2564
การปราบปรามที่เป็นข่าวโด่งดังซึ่งเริ่มต้นขึ้นในเดือนก.พ. ทำให้ได้เห็นคนงานในศูนย์หลอกลวงออนไลน์ราว 7,000 คน ถูกส่งตัวกลับประเทศ และไทยได้ดำเนินการตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตข้ามพรมแดน
แต่การสืบสวนของเอเอฟพีในเดือนนี้ ได้เผยให้เห็นว่าการก่อสร้างยังคงดำเนินต่อไปอย่างรวดเร็ว ขณะที่เครื่องรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตดาวเทียมสตาร์ลิงก์ก็ถูกติดตั้งเป็นจำนวนมาก
ลอเรน เดรเยอร์ รองประธานฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจสตาร์ลิงก์ของบริษัทสเปซเอ็กซ์ระบุว่าบริษัทได้ปิดการใช้งานชุดอุปกรณ์สตาร์ลิงก์กว่า 2,500 ชุด ในบริเวณใกล้เคียงศูนย์หลอกลวงต้องสงสัยในพม่า แต่โพสต์ของเธอในแอปพลิเคชั่นเอ็กซ์ไม่ได้ระบุช่วงเวลาที่เครื่องปลายทางถูกตัดการเชื่อมต่อ
กองทัพพม่าประกาศในสัปดาห์นี้ว่าได้บุกเข้าตรวจค้นเคเคพาร์ก (KK Park) ที่เป็นหนึ่งในศูนย์หลอกลวงออนไลน์ที่อื้อฉาวของประเทศ และยึดเครื่องรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตดาวเทียมสตาร์ลิงก์ได้ 30 เครื่อง
จำนวนเครื่องที่กองทัพพม่าระบุนั้นเป็นเพียงเศษเสี้ยวของจำนวนเครื่องรับสัญญาณที่ใช้งานอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ตามการสืบสวนของเอเอฟพี
นักข่าวของเอเอฟพีระบุวันนี้ (22) ว่าเห็นผู้คนมากกว่า 1,000 คน เดินทางออกจากสถานที่ดังกล่าวทั้งด้วยการเดินเท้า ขี่รถจักรยานยนต์ และเบียดเสียดกันในรถกระบะ
คนงานรายหนึ่งที่ออกจากเคเคพาร์กกล่าวกับเอเอฟพีว่าการปราบปรามยังเกิดขึ้นต่อเนื่อง
“เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. ทหารพม่าในรถบรรทุก 4 คันมาถึงพื้นที่ของเรา” คนงานรายหนึ่งที่ขอไม่เปิดเผยชื่อด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย กล่าว
ศูนย์หลอกลวงเหล่านี้กลายเป็นเสาหลักในเศรษฐกิจช่วงสงครามของพม่า ที่กองทัพต่อสู้กับกลุ่มติดอาวุธหลายกลุ่มนับตั้งแต่ยึดอำนาจ
จากความไม่พอใจที่พลเมืองจีนเป็นหัวหน้าขบวนการการหลอกลวง ถูกค้ามนุษย์เข้าสู่ศูนย์หลอกลวง และตกเป็นเหยื่อการหลอกลวง ปักกิ่งได้เป็นผู้นำในการดำเนินการปราบปรามในเดือนก.พ. เพื่อควบคุมตลาดมืดที่กำลังเฟื่องฟูนี้
รัฐบาลทหารพม่าพึ่งพาการสนับสนุนทางทหารจากจีนเพื่อรักษาอำนาจของตน
แต่นักวิเคราะห์กล่าวว่า รัฐบาลทหารก็ยังต้องพึ่งพากองกำลังติดอาวุธทรงอำนาจที่ควบคุมพื้นที่ชายแดนเหล่านี้ในนามของพวกเขา เพื่อแลกกับผลประโยชน์จากศูนย์หลอกลวง
นาธาน รุสเซอร์ นักวิเคราะห์จากสถาบันนโยบายยุทธศาสตร์ออสเตรเลีย ระบุว่ารัฐบาลทหารจำเป็นต้องเสริมกำลังให้กับกองกำลังติดอาวุธเหล่านี้ แต่ขณะเดียวกันก็ถูกกดดันจากจีนเช่นกัน ผลลัพธ์ที่ได้คือรัฐบาลทหารดำเนินการปราบปรามเป็นพิธีการเท่านั้นขณะที่จริงๆ แล้วไม่ได้ทำอะไรเลย.