‘ฮุน มาเนต’ ขอประชาชนหยุดตั้งคำถามทหารเขมรเสียชีวิตกี่นาย-เสียดินแดนหรือไม่ ชี้ไม่ใช่เวลาแตกแยก

MGR ออนไลน์ - นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ได้ร้องขอให้ประชาชนหยุดตั้งคำถามว่าทหารกัมพูชาเสียชีวิตหรือบาดเจ็บกี่นายจากการปะทะตามแนวชายแดนเมื่อเดือนก.ค. และคำถามว่ากัมพูชาเสียดินแดนหรือได้ดินแดนตรงไหน โดยผู้นำเขมรระบุว่าเวลานี้เป็นเวลาที่ชาวเขมรต้องรวมเป็นหนึ่ง ไม่ใช่แตกแยก
“ผมขอถามประชาชนของเราบางคนที่ถามว่า ‘หลังการหยุดยิง ใครปกป้องไว้ได้ ใครสูญเสีย ผู้บัญชาการคนไหนเสียชีวิต ผู้บัญชาการคนไหนยังมีชีวิตอยู่’ ความขัดแย้งยังไม่จบสิ้น ปัญหายังคงมีอยู่ เราไม่ควรที่จะต้องรักษาความลับทางทหารไว้หรือ?” ฮุน มาเนต กล่าว
“ผมขอให้ทุกท่านหยุดตั้งคำถามเกี่ยวกับการสูญเสียหรือได้มาซึ่งดินแดน ผมขอให้ทุกท่านเชื่อในสิ่งเดียวว่าตั้งแต่การสู้รบจนถึงขณะนี้ ทหารของเรา ทั้งในสนามรบและนักรบทุกคน ได้เสียสละชีวิตและเลือดเนื้อปกป้องมาตุภูมิของเรา ได้โปรดเชื่อมั่นในสิ่งนี้” ผู้นำกัมพูชา กล่าว
ฮุน มาเนต ประกาศว่า เวลานี้ไม่ใช่เวลาของการแตกแยก แต่เป็นเวลาแห่งความสามัคคีเป็นเอกภาพ และรับทราบถึงความเสียสละของทหารทุกระดับชั้น
“สงครามไม่มีผู้ชนะหรือผู้แพ้ ประชาชนจำนวนมากเสียชีวิต ทั้งชาวเขมรและชาวไทย การสู้รบส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งสองฝ่าย ผู้ลี้ภัยที่วิตกกังวลต้องเดินทางกลับไปบ้านที่ถูกทำลาย บางคนกลับบ้านแต่ไม่สามารถพบกับความสงบสุขได้ เพราะกลัวการแจ้งเตือนอพยพอีกครั้ง” ฮุน มาเนต กล่าว
“หยุดถามว่าเสียดินแดนตรงไหน แนวหน้าอยู่ที่ใด โปรดอย่าถามว่าทำไมทหารถูกทิ้ง ทำไมไม่ยิงไปตรงนั้นยิงไปตรงนี้ พวกคนที่เรียกร้องให้มีการสู้รบรุนแรงขึ้นอยู่ห่างจากชายแดนไปกว่า 3,000 กิโลเมตร” ฮุน มาเนต กล่าวย้ำ
ผู้นำกัมพูชาระบุว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการทำให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ และให้ทั้งสองประเทศหารือกันเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาชายแดนต่อไป.