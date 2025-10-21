มหาดไทยกัมพูชาปฏิเสธเจ้ากระทรวงเอี่ยวกาสิโนจินเป่ยในสีหนุวิลล์

MGR ออนไลน์ - กระทรวงมหาดไทยกัมพูชาปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าซาร์ โสกา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยมีความเกี่ยวข้องกับกาสิโนจินเป่ยในสีหนุวิลล์ โดยระบุว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็น ‘ข้อมูลเท็จ’ ที่มุ่งหวังทำลายชื่อเสียงอย่างชัดเจน
คำแถลงของกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงข้อกล่าวหาที่ถูกเผยแพร่เมื่อเร็วๆ นี้ว่า รัฐมนตรีซาร์ โสกา มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกาสิโนดังกล่าว ที่กำลังเผชิญกับการคว่ำบาตรจากสหรัฐฯ จากการถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในปฏิบัติการหลอกลวง การฟอกเงิน และการค้ามนุษย์
“รองนายกรัฐมนตรีซาร์ โสกา รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือถือหุ้นในธุรกิจกาสิโนจินเป่ย ซึ่งขัดกับข้อกล่าวหาในรายงาน” คำแถลงระบุ
กระทรวงย้ำว่า ซาร์ โสกา ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในการประสานงานและนำการบริหารส่วนท้องถิ่นรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของประชาชน นอกจากนี้ยังดำเนินความพยายามที่มุ่งเน้นที่การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภท รวมถึงความผิดที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี การค้ามนุษย์และค้ายาเสพติดทุกรูปแบบ ที่ให้ผลเชิงบวกซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ
“กระทรวงมหาดไทยขอปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงต่อการเผยแพร่ข้อมูลเท็จนี้ และข้อกล่าวหาที่เชื่อมโยงรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยกับประเด็นดังกล่าว” คำแถลงระบุ
“การกระทำนี้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเกียรติยศของสถาบันของชาติและศักดิ์ศรีของบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งผลกระทบทางลบต่อความพยายามและความสำเร็จที่รัฐมนตรีซาร์ โสก ได้บรรลุไว้จากการรับใช้ชาติและประชาชนกัมพูชา” คำแถลงของกระทรวงมหาดไทยระบุ
ทั้งนี้ ชื่อของซาร์ โสกา ถูกกล่าวถึงในสื่อต่างประเทศที่รายงานเกี่ยวกับคดีหลอกลวงทางออนไลน์ที่เชื่อมโยงกับกาสิโนจินเป่ย ในจ.พระสีหนุ บริษัทที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงทางออนไลน์และการค้ามนุษย์.