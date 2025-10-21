เกาหลีใต้เรียกทูตเวียดนามเข้าพบหลังรมช.กลาโหมถูกกล่าวหาล่วงละเมิดทางเพศจนท.หญิง

เอเอฟพี - เกาหลีใต้ได้เรียกตัวทูตเวียดนามเข้าพบจากข้อกล่าวหาการล่วงละเมิดทางเพศของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงกลาโหมของเวียดนามระหว่างการเยือนโซลเมื่อเดือนก่อน สื่อท้องถิ่นของเกาหลีใต้รายงาน
ฮว่าง ซวน เจียน รัฐมนตรีช่วยกระทรวงกลาโหมของเวียดนาม ถูกกล่าวหาว่าสัมผัสตัวข้าราชการพลเรือนชาวเกาหลีใต้คนหนึ่งอย่างไม่เหมาะสมระหว่างการประชุมด้านความมั่นคงประจำปีในเดือนก.ย.
ในวันอังคาร กระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ได้แจ้งต่อเอเอฟพีว่าได้ดำเนินการอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว แต่ไม่สามารถยืนยันการเรียกตัวได้
เจ้าหน้าที่กล่าวเสริมว่าการเปิดเผยข้อเท็จจริงโดยละเอียดนั้นถูกจำกัดไว้เพื่อเป็นการเคารพตามความต้องการของเหยื่อ
ในการแถลงข่าวแบบปิดกับผู้สื่อข่าวเกาหลีใต้ในวันจันทร์ กระทรวงกลาโหมระบุว่าได้ประณามการกระทำของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงกลาโหมของเวียดนามและได้ร้องขอให้มีมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีก
สื่อท้องถิ่นระบุว่ารัฐมนตรีช่วยกระทรวงกลาโหมเวียดนามที่ถูกกล่าวหาได้เดินทางออกจากเกาหลีใต้ในวันรุ่งขึ้นหลังเกิดเหตุการณ์ และมีการเรียกตัวผู้ช่วยทูตเข้าพบในอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมา
มีรายงานว่าผู้ช่วยทูตของฮานอยได้แสดงความเสียใจและยืนยันกับกระทรวงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีก.