ผู้นำเขมรแจงรัฐบาลนิ่งเงียบแต่ไม่ได้นิ่งเฉยปัญหาชายแดน เหตุไม่ต้องการให้ความขัดแย้งลุกลาม

MGR ออนไลน์ - นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ของกัมพูชา ได้กล่าวยืนยันว่ารัฐบาลนิ่งเงียบแต่ไม่ได้นิ่งเฉยในเรื่องข้อพิพาทชายแดนกับไทย พร้อมย้ำว่ารัฐบาลกำลังทำงานเพื่อบรรลุข้อตกลงหยุดยิงและสันติภาพในข้อพิพาทดังกล่าว
“กัมพูชาไม่มีความตั้งใจที่จะละเมิดอธิปไตยหรือบูรณภาพแห่งดินแดนของประเทศอื่นใด ขณะเดียวกันกัมพูชาก็ไม่อนุญาตให้ผู้ใดกระทำการดังกล่าวต่อเรา นี่คือหลักการ” ฮุน มาเนต กล่าวในระหว่างพิธีเปิดสนามบินนานาชาติเตโช ในจ.กันดาล
ผู้นำกัมพูชายังระบุถึงแนวทางสำคัญ 3 ประการของรัฐบาลต่อข้อพิพาทว่า ประการที่หนึ่งคือการป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งลุกลามไปยังพื้นที่อื่น ประการที่สองคือการใช้ทุกวิถีทางและแสวงหาวิธีการที่เป็นไปได้ทุกอย่างเพื่อยุติความขัดแย้งที่ก่อให้เกิดการทำลายล้างรุนแรง และประการที่ 3 คือการฟื้นฟูความสัมพันธ์
“นี่คือแนวทางหลักในการยุติความขัดแย้ง เรารักษาความเงียบสงบ (ยับยั้งชั่งใจ) เพื่อลดปัญหาและลดการสูญเสียชีวิต ทั้งทหารและพลเรือน รวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สิน ขณะเดียวกันก็พยายามฟื้นฟูสถานการณ์” ฮุน มาเนต กล่าวย้ำ
“หากเราไม่ยุติความขัดแย้ง ไม่ใช่ผู้นำหรือประชาชนในเมืองที่เสียชีวิต แต่เป็นทหารและประชาชนในพื้นที่ขัดแย้ง” ผู้นำกัมพูชาระบุ
ฮุน มาเนต ได้กล่าวย้ำว่าการยุติความขัดแย้งเป็นเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลกัมพูชา และได้แสดงความหวังว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพได้ในอนาคตอันใกล้.