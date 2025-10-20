จนท.พม่าบุกค้นศูนย์สแกมเมอร์ในเคเคพาร์ก ยึดอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตสตาร์ลิงก์ได้หยิบมือ หลังสื่อต่างชาติระบุพบใช้งานอื้อ

เอเอฟพี - รัฐบาลทหารพม่าระบุว่าได้เข้าบุกค้นหนึ่งในศูนย์หลอกลวงทางไซเบอร์ที่อื้อฉาวที่สุดของประเทศ และสามารถยึดอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตดาวเทียมสตาร์ลิงก์ (Starlink) ได้จำนวนหนึ่ง หลังจากการสืบสวนของสำนักข่าวเอเอฟพีได้เผยให้เห็นถึงการใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมผิดกฎหมายมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์
ศูนย์หลอกลวงออนไลน์ที่คนทำงานในศูนย์ฉ้อโกงเงินจากชาวต่างชาติด้วยกลโกงหลอกให้รักหรือหลอกให้ทำธุรกิจ ได้แพร่กระจายอย่างกว้างขวางในพื้นที่ชายแดนที่ไร้กฎหมายของพม่า นับตั้งแต่การระบาดของโควิดที่ทำให้กาสิโนในพื้นที่ต้องปิดตัวลง
การปราบปรามของเจ้าหน้าที่ไทย จีน และพม่า ที่เริ่มต้นขึ้นในเดือนก.พ. ส่งผลให้ผู้ต้องสงสัยว่าเป็นสแกมเมอร์หลายพันคนถูกส่งตัวกลับประเทศ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญระบุว่าบางคนในอุตสาหกรรมหลอกลวงเหล่านี้เข้าร่วมขบวนการด้วยความเต็มใจ ขณะที่บางคนถูกกลุ่มอาชญากรบังคับให้เข้าร่วม
แต่การสืบสวนของเอเอฟพีในเดือนนี้ เผยให้เห็นว่ามีการก่อสร้างอาคารใหม่อย่างรวดเร็วในพื้นที่ที่เป็นศูนย์หลอกลวง และพบอุปกรณ์สำหรับใช้บริการอินเทอร์เน็ตดาวเทียมสตาร์ลิงก์ติดตั้งอยู่บนหลังคา
โกลบอลนิวไลท์ออฟเมียนมาร์ ที่เป็นสื่อของทางการพม่ารายงานว่ากองทัพได้ดำเนินการปฏิบัติการในเคเคพาร์ก (KK Park) ใกล้ชายแดนพม่า-ไทย และเข้ายึดเครื่องรับสัญญาณสตาร์ลิงก์และอุปกรณ์เสริมได้ 30 ชุด
ตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียงเศษเสี้ยวของอุปกรณ์สตาร์ลิงก์ที่เอเอฟพีระบุได้จากการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมและภาพถ่ายจากโดรน ซึ่งบนหลังคาอาคารเพียงหลังเดียวในเคเคพาร์ก ภาพถ่ายเผยให้เห็นจานรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตเกือบ 80 จาน
สตาร์ลิงก์ ที่ยังไม่มีใบอนุญาตดำเนินการในพม่า มีปริมาณการรับส่งข้อมูลไม่เพียงพอที่จะติดอยู่ในรายชื่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของประเทศก่อนมีการปราบปรามครั้งใหญ่ในเดือนก.พ. แต่สตาร์ลิงก์ติดอันดับการใช้งานสูงสุดทุกวันตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค. ถึงวันที่ 1 ต.ค. ตามข้อมูลของ APNIC ที่เป็นหน่วยงานจดทะเบียนอินเทอร์เน็ตในภูมิภาคเอเชีย
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจร่วมของรัฐสภาสหรัฐฯ บอกกับเอเอฟพีว่าได้เริ่มการสอบสวนเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องของสตาร์ลิงก์กับศูนย์เหล่านี้แล้ว
หนังสือพิมพ์โกลบอลนิวไลท์ออฟเมียนมาร์ยังรายงานอีกว่า กองกำลังของรัฐบาลทหารได้เข้าตรวจค้นอาคารราว 200 หลัง และพบคนงานเกือบ 2,200 คนในสถานที่ดังกล่าว ขณะที่สแกมเมอร์ชาวจีน 15 คน ถูกจับกุมตัวในข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ การฉ้อโกงออนไลน์ และกิจกรรมทางอาญาอื่นๆ รอบพื้นที่เคเคพาร์ก
รายงานจากสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ ระบุว่าปฏิบัติการหลอกหลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้หลอกเงินจากเหยื่อไปมากกว่า 37,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2566
แม้พม่าจะกลายเป็นจุดศูนย์กลางของศูนย์หลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ศูนย์หลอกลวงเหล่านี้ก็เฟื่องฟูในพื้นที่อื่นๆ ของภูมิภาคเช่นกัน
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กัมพูชาได้เนรเทศชาวเกาหลีใต้ 64 คน ที่ถูกควบคุมตัวจากความเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงทางไซเบอร์ ที่หลายคนเผชิญกับหมายจับในประเทศบ้านเกิด
ศูนย์หลอกลวงเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจตลาดมืดของพม่าที่ควบคู่ไปกับการผลิตยาเสพติดและการทำเหมือง ที่เป็นแหล่งทุนสำหรับกลุ่มต่างๆ ที่ต่อสู้ในสงครามกลางเมืองของประเทศ ที่จุดชนวนขึ้นจากการรัฐประหารของกองทัพในปี 2564
นักวิเคราะห์ระบุว่าศูนย์หลอกลวงตามพื้นที่ชายแดนมักดำเนินการโดยกลุ่มอาชญากรชาวจีน ที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกองกำลังติดอาวุธพม่าที่สนับสนุนรัฐบาลทหาร เพื่อแลกกับการรับประกันความปลอดภัย
อย่างไรก็ตาม ความสวามิภักดิ์ของพวกเขาได้เปลี่ยนไปเมื่อเกิดแรงกดดันจากนานาชาติ
จีนเป็นผู้นำในการผลักดันทางการพม่าและไทยให้ปราบปรามในเดือนก.พ. หลังจากหวัง ซิง นักแสดงชาวจีนระบุว่าเขาถูกหลอกให้เดินทางมาไทยเพื่อแคสติ้งงานปลอม และถูกค้ามนุษย์ไปยังศูนย์หลอกลวงในพม่า
อย่างไรก็ตาม ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงให้เห็นว่ามีอาคารสำนักงานและหอพักจำนวนมากผุดขึ้นในศูนย์หลอกลวงหลายแห่งจากทั้งหมด 27 แห่ง ที่ตั้งอยู่ตามแนวแม่น้ำเมยตามแนวชายแดนไทย-พม่า
ในขณะที่คนงานที่ทำงานในศูนย์หลอกลวงบางคนถูกค้ามนุษย์เข้าสู่ศูนย์เหล่านี้ ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าบางคนก็สมัครใจเข้ามาเพื่อหวังเงินก้อนใหญ่
สัปดาห์ที่ผ่านมา ปักกิ่งระบุว่าได้จับกุมชาวจีนมากกว่า 57,000 คน ที่ต้องสงสัยว่ากระทำการฉ้อโกงในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามพรมแดนในพม่า.