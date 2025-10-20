“ทหารพม่า” บุกค้นรังสแกมเมอร์ KK Park ยึดอุปกรณ์ “สตาร์ลิงค์” กว่า 30 ชุด

MGR Online - กองทัพพม่าส่งกำลังทหารบุกค้นอาคารต่างๆในโครงการ KK Park แหล่งสแกมเมอร์ใหญ่ในเมืองเมียวดี ยึดอุปกรณ์สื่อสารดาวเทียมสตาร์ลิงค์ได้มากกว่า 30 ชุด
สำนักข่าว Mizzima รายงานว่า ช่วงเย็นของเมื่อวานนี้(19 ต.ค.) ทหารจากกองทัพพม่าได้นำกำลังเข้าตรวจค้นอาคารพาณิชย์หลายหลังที่ตั้งอยู่ภายในโครงการเมืองใหม่ KK Park ทางตอนใต้ของเมืองเมียวดี ตรงข้ามกับตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พบอุปกรณ์สื่อสารดาวเทียมสตาร์ลิงค์ มากกว่า 30 ชุด จึงได้ยึดไว้เป็นหลักฐาน
ก่อนหน้านี้ มีรายงานว่าขบวนการฉ้อโกงทางออนไลน์(สแกมเมอร์) หรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์ของพวกจีนเทาในเมืองเมียวดี ได้ฟื้นตัวกลับมาประกอบอาชญากรรมหลอกลวงผู้คนทั่วโลกอีกครั้ง หลังจากเพิ่งถูกทางการเมียนมาที่ร่วมมือกับฝ่ายความมั่นคงของจีนและไทยปราบปรามอย่างหนักเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทำให้มีผู้ที่อยู่ในขบวนการนี้ถูกส่งตัวข้ามชายแดนจากฝั่งเมียวดีมายังอำเภอแม่สอดมากกว่า 7,000 คน
ตามข่าวระบุว่า แก๊งสแกมเมอร์ได้อาศัยดาวเทียมสตาร์ลิงค์ ของมหาเศรษฐี อีลอน มัสก์ มาใช้ในการติดต่อ สื่อสารเพื่อหลอกลวงเหยื่อในหลายประเทศทั่วโลก ทั้งๆที่สตาร์ลิงค์ไม่ได้มีบริการในเมียนมา ดังนั้นชุดดาวเทียมสตาร์ลิงค์ที่ตรวจพบ จึงเป็นอุปกรณ์สื่อสารผิดกฏหมาย และคาดว่าถูกลักลอบส่งข้ามไปในพื้นที่ KK Park จากประเทศไทย
ตามรายงานจากกองทัพพม่าระบุว่า ภายในโครงการ KK Park ประกอบด้วยอาคารพาณิชย์หลายหลัง แบ่งเป็นอาคารขนาดใหญ่สูง 1 ชั้น รวมกว่า 10 หลัง อาคารขนาด 2 ชั้น มากกว่า 100 หลัง อาคารสูง 4 ชั้น กว่า 20 หลัง และอาคาร 5 ชั้นอีก 2 หลัง แต่ละชั้นของอาคาร แบ่งเป็นห้องต่างๆ 20-30 ห้อง ที่ใช้ประกอบอาชญากรรมฉ้อโกงทางออนไลน์
ข้อมูลของ Mizzima เปิดเผยว่า มีพนักงานมากกว่า 2,100 คน ที่ทำงานอยู่กับแก๊งสแกมเมอร์ภายในโครงการ KK Park ประกอบด้วย พนักงานชาย 1,645 คน พนักงานหญิง 455 คน และผู้ที่ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้กับแก๊งสแกมเมอร์ที่เป็นผู้ชายอีก 98 คน
โครงการ KK Park ตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังพิทักษ์ชายแดน(BGF) กะเหรี่ยง ที่ก่อนหน้านี้ทำหน้าที่ดูแลพื้นที่ในเมืองเมียวดี แต่หลังจากกองทัพพม่าได้ชัยชนะเหนือ PDF หรือกองกำลังติดอาวุธของรัฐบาลเงา (NUG) ที่จับมือกับกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยง(KNLA) สามารถเคลื่อนกำลังข้ามเทือกเขาดอนะจากเมืองกอกะเร็กมาประจำการในเมืองเมียวดีได้ตั้งแต่เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2568 ทหารพม่าก็เริ่มมีบทบาทในตัวเมืองเมียวดีมากขึ้น