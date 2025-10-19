จีนคลายแรงกดดัน “กองทัพว้า” หลังยอมหยุดช่วยเหลือพันธมิตรภาคเหนือ

MGR Online - ทางการจีนเริ่มผ่อนคลายมาตรการกดดันกองทัพสหรัฐว้า ยอมเปิดชายแดนให้รถบรรทุกข้ามไปส่งสินค้าจำเป็นให้ประชาชน หลังกองทัพว้าหยุดให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่ 3 กองกำลังติดอาวุธในนามพันธมิตรภาคเหนือ และ PDF ที่เปิดปฏิบัติการ 1027 รอบ 2 กับพม่า ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้ว
เพจ Wa News Land รายงานว่า ทางการจีนเริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดบริเวณชายแดนที่ติดกับเขตปกครองตนเองชนชาติว้าในรัฐฉาน หลังกองทัพสหรัฐว้า(UWSA) ยินยอมทำตามแรงกดดันจากจีน ที่หยุดให้ความช่วยเหลือ รวมถึงหยุดส่งอาวุธและยุทธปัจจัยแก่กองกำลังติดอาวุธของรัฐบาลเงา(PDF) และกองกำลังติดอาวุธชาติพันธุ์อีก 3 กลุ่ม คือ กองทัพโกก้าง(MNDAA) กองทัพตะอั้ง(TNLA) และกองทัพอาระกัน(AA) ที่รวมตัวกันในนามพันธมิตรภาคเหนือ
มีรายงานว่า ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2568 เป็นต้นมา ทางการจีนได้อนุญาตให้รถบรรทุกสามารถวิ่งข้ามชายแดนระหว่างจีนกับเขตปกครองตนเองชนชาติว้าได้แล้ว เพื่อนำส่งสินค้าจำเป็นที่ไม่ใช่ยุทธปัจจัย ที่เขตปกครองตนเองชนชาติว้าจำเป็นต้องนำเข้าจากจีน
จีนได้เพิ่มแรงกดดันไปยังกองทัพสหรัฐว้าตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2567 หลังจากกองกำลังติดอาวุธ 3 กลุ่ม ในนามพันธมิตรภาคเหนือ จับมือกับ PDF เปิดปฏิบัติการ 1027 รอบ 2 บุกยึดฐานที่มั่นของทหารพม่าที่ตั้งอยู่ตามแนวทางหลวงหมายเลข 3 ในภาคเหนือของรัฐฉาน ซึ่งเป็นเส้นทางการค้าและขนส่งสินค้าหลักบนระเบียงเศรษฐกิจ จีน-เมียนมา
เมืองที่พันธมิตรภาคเหนือและ PDF บุกยึดไว้ได้ ประกอบด้วย เมืองแสนหวี เมืองล่าเสี้ยว ซึ่งถูกยึดครองโดยกองทัพโกก้าง เมืองสีป้อ เมืองจ๊อกแม และเมืองหนองเขียว ที่ถูกยึดโดยกองทัพตะอั้งกับ PDF ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการค้าและขนส่งสินค้าของจีนกับเมียนมาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ
กองทัพสหรัฐว้าซึ่งมีความสนิทสนมกับพันธมิตรภาคเหนือ ได้ให้การสนับสนุนปฏิบัติการ 1027 ทางอ้อม โดยขายอาวุธและยุทธปัจจัยให้กับกองกำลังติดอาวุธทั้ง 3 กลุ่ม ทำให้จีนไม่พอใจ เพราะเท่ากับกองทัพสหรัฐว้ามีส่วนร่วมในปฏิบัติการก่อกวนและสร้างอุปสรรคทางการค้าบนระเบียงเศรษฐกิจจีน-เมียนมาด้วย จึงได้กดดันกองทัพสหรัฐว้าให้หยุดให้การสนับสนุน PDF และกองกำลังติดอาวุธทั้ง 3 กลุ่ม
เดือนสิงหาคม 2567 ทางการจีนได้สั่งปิดพรมแดนและด่านชายแดนที่อยู่ติดกับเขตปกครองตนเองชนชาติว้า ได้แก่ ด่านมานซี ในเมืองโมงอา ด่านปั่นหว่าย ในเมืองเจ้าฟ้า ด่านน้ำติ๊ด ในเมืองหม่านคา และด่านโยงฮอ ส่งผลให้ตลอด 1 ปี มานี้ ประชาชนใน 4 เมืองของเขตปกครองตนเองชนชาติว้า ได้แก่ เมืองโหป่าง เมืองป๊อก เมืองลิน และเมืองใหม่ ต่างประสบกับความยากลำบาก เพราะขาดแคลนสินค้าอุปโภค บริโภค ข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น รวมถึงอาหาร เครื่องดื่ม ยารักษาโรค และไม่มีไฟฟ้าใช้ เพราะทั้งหมดล้วนต้องนำเข้าจากจีนที้งสิ้น
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2568 เจ้า กว๋ออัน รองประธาน และรัฐมนตรีด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ เขตปกครองตนเองชนชาติว้า ได้เชิญเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกองทัพโกก้าง กองทัพตะอั้ง ไปประชุมกันที่เมืองป๋างซาง เพื่อแจ้งว่ากองทัพสหรัฐว้าจะหยุดการให้ความช่วยเหลือทั้งด้านการทหาร อาวุธ และเศรษฐกิจแก่พันธมิตรภาคเหนือ ทำให้สถานการณ์ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจจีน-เมียนมา เริ่มดีขึ้นเป็นลำดับ
โดยปัจจุบัน กองทัพโกก้างได้ส่งมอบเมืองล่าเสี้ยวคืนแก่กองทัพพม่าแล้ว และกำลังอยู่ในขั้นตอนส่งคืนเมืองแสนหวีเพิ่มอีก 1 เมือง
ส่วนเมืองที่กองทัพตะอั้งยึดเอาไว้ ทั้งเมืองหนองเขียว เมืองจ๊อกแม และเมืองสีป้อ ล้วนถูกกองทัพพม่าบุกยึดคืนกลับมาได้หมดทุกเมืองแล้ว