โคเรียนแอร์ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมผู้โดยสารยกเลิกเที่ยวบินไปกัมพูชาถึงสิ้นปี

MGR ออนไลน์ - โคเรียนแอร์ (Korean Air) สายการบินที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ประกาศว่าจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการยกเลิกเที่ยวบินที่เดินทางจากเกาหลีใต้ไปยังกัมพูชาจนถึงสิ้นปี ท่ามกลางความวิตกกังวลด้านความปลอดภัยที่เพิ่มสูงขึ้นหลังทางการประกาศห้ามเดินทางไปยังพื้นที่บางส่วนของกัมพูชา ในการตอบสนองต่ออาชญากรรมที่พุ่งเป้าชาวเกาหลีใต้ในประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สำนักข่าวโคเรีย จุงอัง เดลี่ รายงาน
ปัจจุบัน สายการบินโคเรียนแอร์ให้บริการเที่ยวบินตรงระหว่างเมืองอินชอนและเมืองตาเขมาของกัมพูชา 7 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ โดยใช้เครื่องบินแอร์บัส A330-300 ที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 272 คน
สายการบินระบุว่าได้ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัย แนะนำพนักงานท้องถิ่นและลูกเรือที่ประจำการในกัมพูชาให้ระมัดระวังมากขึ้น และให้รักษาแผนการสื่อสารเหตุฉุกเฉิน
ด้านสำนักข่าวโคเรีย ไทม์ส ระบุว่ากระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้ได้กำหนดให้พื้นที่ภูเขาโบร์กอ ในจ.กำปอต เมืองบาเวต และเมืองปอยเปต เป็นเขตห้ามการเดินทาง ที่มีผลตั้งแต่เที่ยงคืนของวันพฤหัสฯ ที่ผ่านมา
มาตรการต่างๆ ของเกาหลีใต้นี้เกิดขึ้นหลังจากการเสียชีวิตของนักศึกษาชาวเกาหลีใต้ที่ถูกลวงไปทำงานในศูนย์หลอกลวงในกัมพูชา โดยอ้างว่าจะได้ค่าจ้างสูง เขาเสียชีวิตหลังจากถูกแก๊งอาชญากรทรมาน
รายงานของสำนักข่าวเอเอฟพีระบุว่า ระหว่างเดือนม.ค.-ส.ค. ปีนี้ มีชาวเกาหลีใต้ 330 คน ถูกรายงานว่าสูญหายหรือถูกลักพาตัวหลังจากเดินทางเข้ากัมพูชา
องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลีระบุว่าจำนวนชาวเกาหลีใต้ที่เดินทางเยือนกัมพูชาในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้ อยู่ที่ 106,686 คน ลดลง 9% จากปี 2567.