ตำรวจโสมขาวเผยชาวเกาหลีใต้ที่ถูกควบคุมตัวในกัมพูชาเดินทางกลับประเทศแล้ว 2 คน

เอเอฟพี - ตำรวจเกาหลีใต้ระบุว่าชาวเกาหลีใต้ 2 คนที่ถูกควบคุมตัวในการปราบปรามอาชญากรรมโดยเจ้าหน้าที่กัมพูชานั้นได้เดินทางกลับประเทศแล้วในวันนี้ (17) หนึ่งวันหลังจากกรุงพนมเปญประกาศแผนเนรเทศชาวเกาหลี 59 คน ที่ถูกกล่าวหาว่าทำงานในปฏิบัติการหลอกลวงทางไซเบอร์
เกาหลีใต้ส่งคณะทำงานไปยังประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้เมื่อวันพุธ เพื่อหารือเกี่ยวกับกรณีงานปลอมและศูนย์หลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับการลักพาตัวพลเมืองของประเทศหลายสิบคน
ทางการกรุงโซลกล่าวว่าชาวเกาหลีใต้ 63 คน ถูกเจ้าหน้าที่ในกัมพูชาควบคุมตัวและให้คำมั่นว่าจะพาคนเหล่านี้กลับประเทศ
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลีกล่าวกับเอเอฟพีว่า ชาวเกาหลีใต้ 2 คนที่กำลังรอการส่งตัวกลับจากกัมพูชาเดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอนแล้ว
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ชาวเกาหลีใต้ 2 คนทำในกัมพูชา และเขาได้กล่าวเสริมว่ายังมีชาวเกาหลีใต้อีก 2 คน เดินทางมาจากกัมพูชาเมื่อต้นสัปดาห์นี้ แต่ไม่ได้ชี้แจงว่าทั้ง 4 คน ถูกเจ้าหน้าที่เนรเทศหรือไม่
วี ซอง-ลัค ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของเกาหลีใต้ กล่าวว่าชาวเกาหลี 63 คน มีทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมโดยสมัครใจและไม่สมัครใจในปฏิบัติการหลอกลวง
เจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้กล่าวกับเอเอฟพีว่า รัฐบาลยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งตัวพลเมืองกลับประเทศ ซึ่งกัมพูชากล่าวว่าจะเนรเทศ
โซลกล่าวว่ามีชาวเกาหลีใต้ประมาณ 1,000 คน อยู่ในกลุ่มคนทำงานในเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์ในกัมพูชาที่มีอยู่ราว 200,000 คน
บางคนถูกข่มขู่คุกคามด้วยความรุนแรงให้ดำเนินการหลอกลวงในแผนเชือดหมู ที่หลอกเหยื่อลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล โดยสร้างความไว้วางใจกับเหยื่อก่อนที่จะขโมยเงินของพวกเขา
ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าอุตสาหกรรมผิดกฎหมายมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในกัมพูชาขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยมีผู้คนหลายพันคนก่อเหตุหลอกลวงทางออนไลน์ บางคนเต็ใจและบางคนถูกบังคับให้ทำโดยกลุ่มอาชญากรที่ดำเนินเครือข่ายฉ้อโกงเหล่านี้.