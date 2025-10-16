กัมพูชาเตรียมเนรเทศชาวเกาหลีใต้เอี่ยวแก๊งคอลเซ็นเตอร์ 59 คน

เอเอฟพี - กัมพูชาจะเนรเทศชาวเกาหลีใต้ 59 คน ที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการหลอกลวงทางไซเบอร์ในวันศุกร์นี้ (17) ตามการระบุของตำรวจ หลังจากรัฐบาลโซลส่งคณะทำงานไปสืบสวนชะตากรรมของพลเมืองหลายสิบคน
“ทางการมีแผนที่จะเนรเทศชาวเกาหลีใต้ 59 คน ที่เจ้าหน้าที่กัมพูชาได้ช่วยเหลือหรือควบคุมตัวจากอาชญากรรมอื่นๆ กลับประเทศของพวกเขา โดยได้รับความร่วมมือจากสถานทูตเกาหลีใต้” สำนักงานตำรวจแห่งชาติของกัมพูชาระบุในคำแถลงวันนี้
เกาหลีใต้ได้สั่งห้ามพลเรือนของตนเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆ ของกัมพูชา และส่งคณะทำงานของรัฐบาลไปยังประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้ เพื่อหารือเกี่ยวกับกรณีงานปลอมและศูนย์หลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับการลักพาตัวพลเมืองเกาหลีใต้หลายสิบคน
โซลระบุว่ามีชาวเกาหลีใต้ประมาณ 1,000 คน อยู่ในกลุ่มคนที่ทำงานอยู่ในปฏิบัติการหลอกลวงในกัมพูชาที่มีอยู่ราว 200,000 คน
บางคนถูกบังคับภายใต้การข่มขู่คุกคามด้วยความรุนแรงเพื่อให้ดำเนินการหลอกลวง ‘เชือดหมู’ ที่เป็นกลโกงลงทุนเงินคริปโต ด้วยการสร้างความไว้วางใจกับเหยื่อในช่วงเวลาหนึ่งก่อนที่จะขโมยเงินของพวกเขา
กลุ่มอาชญากรที่ดำเนินการหลอกลวงเหล่านี้เล็งเป้าหมายเหยื่อทั่วโลก ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียเป็นมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ต่อปี
ภารกิจของโซลในกัมพูชาเกิดขึ้นหลังเกิดกระแสไม่พอใจในเกาหลีใต้จากกรณีการเสียชีวิตของนักศึกษาชาวเกาหลีในกัมพูชา ที่มีรายงานว่าถูกลักพาตัวและถูกทรมานโดยกลุ่มอาชญากรในเดือนส.ค.
โซลระบุว่าเชื่อว่ามีชาวเกาหลีใต้ 63 คน ถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่กัมพูชา และเจ้าหน้าที่ได้ให้คำมั่นว่าจะพาคนเหล่านั้นกลับบ้าน.