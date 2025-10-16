ผู้แทนพิเศษ EU บอกไม่มีแผนส่งผู้สังเกตการณ์เลือกตั้งพม่า ชี้ไม่น่าได้ผลลัพภ์ที่น่าเชื่อถือ

รอยเตอร์ - คัจซา โอลลองเรน ผู้แทนพิเศษด้านสิทธิมนุษยชนของสหภาพยุโรป กล่าวว่า กลุ่มไม่มีแผนที่จะส่งผู้สังเกตการณ์ไปร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้งในพม่าที่อยู่ภายใต้การปกครองของทหาร เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะได้ผลลัพภ์ที่ไม่น่าเชื่อถือ
นักวิจารณ์ รวมถึงชาติตะวันตกหลายประเทศ ระบุว่าการเลือกตั้งที่มีกำหนดเริ่มในปลายเดือนธ.ค.นี้ เป็นเพียงการเลือกตั้งหลอกลวงที่มีเป้าหมายสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐบาลทหารหลังจากโค่นล้มรัฐบาลประชาธิปไตยพลเรือนในปี 2564
ผู้แทนพิเศษกล่าวว่าเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมในพม่ายังไม่ได้รับการตอบสนอง และการปรากฎตัวของผู้สังเกตการณ์จะไม่ทำให้ผลลัพภ์ออกมาแตกต่าง
“ฉันจะเรียกการเลือกตั้งนี้ว่าการเลือกตั้งที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลทหาร และถ้าได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลทหาร การเลือกตั้งก็จะนำไปสู่ผลลัพภ์เดียวเท่านั้น” คัจซา โอลลองเรน ให้สัมภาษณ์กับสื่อในกรุงกัวลาลัมเปอร์
พม่าตกอยู่ในความวุ่นวายนับตั้งแต่การรัฐประหารในปี 2564 ที่จุดชนวนให้เกิดการต่อสู้ของกลุ่มต่อต้านติดอาวุธ ที่เข้ายึดครองพื้นที่ได้เป็นบริเวณกว้างทั่วประเทศ
พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ได้กล่าวยอมรับเมื่อวันพุธว่ารัฐบาลที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพจะไม่สามารถจัดการเลือกตั้งทั่วไปได้ทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นการยอมรับต่อสาธารณชนครั้งแรกว่าการเลือกตั้งจะไม่ครอบคลุมทั้งหมด.