โซลชี้มีชาวเกาหลีราว 1,000 คน ทำงานอยู่ในแก๊งคอลเซ็นเตอร์กัมพูชา

เอเอฟพี - ทางการกรุงโซลกล่าววันนี้ (15) ว่าเช่ือว่ามีชาวเกาหลีใต้ประมาณ 1,000 คน ทำงานอยู่ในปฏิบัติการหลอกลวงทางออนไลน์ในกัมพูชา ประเทศที่กำลังสั่นคลอนจากการทรมานและสังหารนักศึกษาชาวเกาหลีใต้คนหนึ่ง
เกาหลีใต้ระบุว่าจะส่งคณะทำงานพิเศษไปยังประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับงานปลอมและศูนย์หลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับการลักพาตัวพลเมืองของเกาหลีใต้หลายสิบคน
“เชื่อว่ามีคนประมาณ 200,000 คน จากหลายเชื้อชาติทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมหลอกลวงของกัมพูชา ที่มุ่งเป้าหลอกเหยื่อทั่วโลกรวมทั้งในเกาหลีใต้” วี ซอง-ลัค ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของเกาหลีใต้ กล่าวกับผู้สื่อข่าว
“คาดว่ามีชาวเกาหลีใต้จำนวนมากทำงานอยู่ที่นั่นเช่นกัน แม้ตัวเลขที่แน่ชัดนั้นยากที่จะตรวจสอบ แต่โดยทั่วไปแล้ว ทางการเกาหลีใต้ประเมินว่าตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 1,000 คน” วี ซอง-ลัค ระบุ
โซลเชื่อว่ามีชาวเกาหลีใต้ 63 คนถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวอยู่ในกัมพูชา จาก 80 คนที่มีรายงานว่าสูญหาย วีระบุว่ารัฐบาลเกาหลีมุ่งมั่นที่จะนำตัวชาวเกาหลีใต้ทั้งหมดกลับบ้าน
“เรากำลังจัดเที่ยวบินเพื่อพาพวกเขากลับบ้าน เราตั้งเป้าที่จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นสัปดาห์นี้” วี ซอง-ลัค ระบุ
วีระบุว่าในบรรดาผู้ที่ถูกควบคุมตัว 63 คน มีทั้งคนที่เข้าร่วมโดยสมัครใจและไม่สมัครใจในปฏิบัติการหลอกลวง
“พวกเขาส่วนใหญ่ควรถูกพิจารณาว่ากระทำความผิดทางอาญาจากการเข้าร่วมในปฏิบัติการเหล่านี้ โดยไม่คำนึงถึงความตั้งใจแรกของพวกเขา” วี ระบุ
คณะทำงานพิเศษของเกาหลีใต้นำโดยรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศจะออกเดินทางในเย็นวันพุธ (15) ตามการระบุของเจ้าหน้าที่รัฐรายหนึ่งที่ไม่ประสงค์ออกนาม
กระทรวงการต่างประเทศของโซลรายงานว่ามีชาวเกาหลีใต้ 330 คน สูญหายหรือถูกควบคุมตัวโดยไม่สมัครใจในกัมพูชา ระหว่างเดือนม.ค.-ส.ค.ปีนี้ ก่อนที่จำนวนจะลดลงเหลือ 80 คน
รัฐบาลวางแผนที่จะใช้ความพยายามทางการทูตทุกวิถีทางเพื่อรักษาความร่วมมือกับกัมพูชา
คณะทำงานที่จะถูกส่งไปยังกัมพูชาประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานตำรวจและหน่วยข่าวกรองของเกาหลีใต้
นอกจากการหารือเรื่องการส่งตัวกลับประเทศแล้ว ตำรวจจะร่วมสืบสวนการเสียชีวิตของนักศึกษาชาวเกาหลีใต้ในกัมพูชาเมื่อเร็วๆ นี้ด้วย สำนักงานประธานาธิบดีเกาหลีใต้ระบุ
การเสียชีวิตของนักศึกษาในกัมพูชาที่มีรายงานว่าถูกลักพาตัวและถูกทรมานโดยกลุ่มอาชญากรในพื้นที่ ได้สร้างความตกตะลึงให้กับเกาหลีใต้
จากการสืบสวนของตำรวจและการชันสูตรพลิกศพพบว่านักศึกษา ที่พบศพในรถกระบะเมื่อวันที่ 9 ส.ค. เสียชีวิตจากการถูกทรมานอย่างรุนแรง มีรอยฟกช้ำและบาดแผลหลายแห่งทั่วร่างกาย คำแถลงของศาลกัมพูชาระบุ
ชาวจีน 3 คนถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมและฉ้อโกงทางออนไลน์เมื่อวันที่ 11 ส.ค. และยังคงถูกคุมขังเพื่อรอการพิจารณาคดี
โซลระบุว่าเหยื่อชาวเกาหลีหลายคนจากอาชญากรรมประเภทนี้ในกัมพูชาถูกล่อลวงด้วยข้อเสนองานปลอมที่เสนอค่าตอบแทนสูง
องค์การนิรโทษกรรมสากลระบุว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนในศูนย์หลอกลวงออนไลน์ของกัมพูชากำลังเกิดขึ้นเป็นวงกว้าง และมีศูนย์หลอกลวงอย่างน้อย 53 แห่งในกัมพูชาที่ดำเนินการโดยกลุ่มอาชญากรที่กระทำการค้ามนุษย์ บังคับใช้แรงงาน ทรมาน จำกัดเสรีภาพ และค้าทาส.