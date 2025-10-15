กัมพูชาโอดขออย่าโยนความผิด วอนทุกประเทศร่วมมือปราบอาชญากรรมข้ามชาติ ย้ำร่วมมือเกาหลีใต้เต็มที่คดีนศ.เสียชีวิต

MGR ออนไลน์ - รัฐบาลกัมพูชาออกมาย้ำถึงความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหลอกลวงทางออนไลน์ และเรียกร้องให้ทุกประเทศเสริมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ แทนการแสดงความรู้สึกหรือกล่าวโทษประเทศใดประเทศหนึ่ง
“เพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมระดับโลกนี้ให้มีประสิทธิภาพ ประเทศต่างๆ ต้องร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง แทนการตอบโต้ด้วยอารมณ์หรือแสวงหาประโยชน์จากความทุกข์ทรมานของประชาชนด้วยการโยนความรับผิดชอบไปให้ประเทศอื่น การกระทำเช่นนี้เป็นเพียงการเปิดช่องให้อาชญากรก่ออาชญากรรมต่อไป” โฆษกกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชา ระบุ
ความคิดเห็นนี้เกิดขึ้นหลังจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เผยแพร่รายงานของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับการสืบสวนการเสียชีวิตของเยาวชนชาวเกาหลีใต้ ซึ่งการสืบสวนได้นำไปสู่การบุกค้นบ้านพักหลังหนึ่งในเมืองโบกอร์ จ.กำปอต ที่เชื่อว่าเป็นที่อยู่ของเหยื่อก่อนเสียชีวิต ที่ถูกระบุว่าเป็นฐานของปฏิบัติการหลอกลวงออนไลน์ผิดกฎหมาย
รายงานระบุว่า ผู้ต้องหา 3 คนถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำจ.กำปอต เพื่อรอการสอบสวนเพิ่มเติมตามกระบวนการทางกฎหมาย และสำนักงานอัยการจ.กำปอต ได้ตั้งข้อหาชาวจีน 3 คน และผู้สมรู้ร่วมคิดอีก 2 คน ในข้อหาฆาตกรรม ความรุนแรง และการหลอกลวงออนไลน์
กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำหนังสืออย่างเป็นทางการส่งถึงสถานทูตเกาหลีใต้เพื่อแจ้งผลการสืบสวนและเชิญผู้แทนจากสถานทูตเข้ารับฟังการบรรยายสรุปโดยตรงจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
กระทรวงยังได้ยืนยันว่าทางการกัมพูชายังคงให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสถานทูตเกาหลีใต้เพื่ออำนวยความสะดวกในขั้นตอนจำเป็นทั้งหมด และกำลังดำเนินการที่จะค้นหาและจับกุมผู้ต้องสงสัยและผู้สมรู้ร่วมคิดที่เหลือ เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับความยุติธรรม.