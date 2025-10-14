กัมพูชาโดนจี้หนัก สั่งตำรวจเร่งทำรายงานคดีฆาตกรรม นศ. ชี้แจงสถานทูตเกาหลีใต้

MGR ออนไลน์ - กระทรวงมหาดไทยกัมพูชาได้สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกัมพูชาส่งรายงานโดยละเอียดของคดีที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของชายหนุ่มชาวเกาหลีใต้จากน้ำมือของแก๊งอาชญากรชาวจีน
ในข่าวประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่วันนี้ (14) ทัช โสคัก โฆษกกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชา ได้ย้ำรายละเอียดการเสียชีวิตของพัค มินโฮ ชาวเกาหลีใต้วัย 22 ปี ที่ถูกพบเสียชีวิตเมื่อเดือนส.ค. ในจ.กัมปอต เขาระบุว่าเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวชายชาวจีน 3 คน และยังคงตามจับตัวผู้ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอีก 2 คน
คดีดังกล่าวก่อให้เกิดปฏิกริยารุนแรงจากรัฐบาลเกาหลีใต้ ซึ่งผู้นำเกาหลีได้ใช้แรงกดดันทางการทูตต่อกัมพูชาเพื่อปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยของชาวเกาหลีที่เดินทางเยือนประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้
“ตำรวจศาลของกระทรวงมหาดไทยกำลังค้นหาผู้สมรู้ร่วมคิดอีก 2 คน นอกจากนี้ เรากำลังขยายขอบเขตการสืบสวนเพื่อค้นหาต้นตอของสถานที่เกิดเหตุ และระบุตัวผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ หากมี พวกเขากำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับสถานทูตเกาหลีใต้ในกัมพูชา” โฆษกกระทรวงฯ ระบุ
เขาอธิบายว่าขณะนี้กระทรวงกำลังจัดทำรายงานโดยละเอียดสำหรับสถานทูต ในขณะเดียวกัน กระทรวงได้สั่งการให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเชิญตัวแทนจากสถานทูตเกาหลีใต้มารับฟังคำอธิบายโดยตรงและนำเสนอข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติม
ทัช โสคักกล่าวว่า รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต มุ่งมั่นที่จะป้องกัน ยับยั้ง และปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติทุกประเภทและการหลอกลวงทางเทคโนโลยี
เขาอธิบายว่า การต่อสู้กับอาชญากรรมประเภทนี้ต้องการการทำงานร่วมกันระหว่างประเทศต่างๆ อย่างประสานงานและเท่าเทียม เช่นการรณรงค์ให้ความรู้แก่สาธารณชนเกี่ยวกับอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น ประเภทของอาชญากรรม กลอุบายที่อาชญากรใช้ และวิธีการป้องกันตนเอง.