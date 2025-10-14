เกาหลีใต้เผยยังไม่รู้ชะตากรรมพลเมือง 80 คนในกัมพูชา หวั่นเป็นเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์

เอเอฟพี - กระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้เปิดเผยกับเอเอฟพีวันนี้ (14) ว่า ยังไม่สามารถระบุความปลอดภัยของชาวเกาหลีใต้ 80 คน ที่เดินทางเข้าไปในกัมพูชาได้ ซึ่งอาจเป็นเหยื่องานปลอมหรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์
เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศระบุว่าระหว่างเดือนม.ค.ถึงเดือนส.ค. ปีนี้ มีรายงานว่าชาวเกาหลีใต้ 330 คนสูญหายหรือถูกกักขังโดยไม่สมัครใจหลังจากเดินทางเข้ากัมพูชา
“จนถึงเดือนส.ค. มีชาวเกาหลีใต้ประมาณ 80 คน ที่ยังไม่สามารถระบุความปลอดภัยได้” เจ้าหน้าที่กระทรวงฯ กล่าวกับเอเอฟพี
กระทรวงฯ เสริมว่ากำลังตรวจสอบตัวเลขกับข้อมูลของตำรวจในประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงการซ้ำซ้อน
ในปี 2566 มีกรณีลักพาตัวหรือกักขังที่เกี่ยวข้องกับชาวเกาหลีใต้ในกัมพูชาประมาณ 21 กรณี แต่ตัวเลขพุ่งสูงขึ้น 10 เท่า เป็น 221 กรณีในปีที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นเป็น 15 เท่า ณ เดือนส.ค. ยุน ฮู-ด็อก สมาชิกรัฐสภาเกาหลีใต้ ระบุ
การเสียชีวิตของนักศึกษาชาวเกาหลีใต้ในกัมพูชาเมื่อเร็วๆ นี้ ที่มีรายงานว่าถูกลักพาตัวและทรมานโดยกลุ่มอาชญากร ได้สร้างความตกตะลึกให้กับเกาหลีใต้
รัฐบาลเกาหลีใต้ระบุว่าชาวเกาหลีใต้จำนวนมากถูกล่อลวงด้วยข้อเสนองานปลอมที่อ้างว่าให้ค่าตอบแทนสูง
ประธานาธิบดีอี แจ-มยอง กล่าวว่าการลักพาตัวเมื่อเร็วๆ นี้ในกัมพูชากำลังก่อให้เกิดอันตรายอย่างมากต่อชาวเกาหลีใต้
“ตัวเลขดังกล่าวนั้นถือว่าไม่น้อย และพลเมืองของเราจำนวนมากมีความกังวลอย่างยิ่งต่อสมาชิกในครอบครัว เพื่อน และเพื่อนบ้าน ที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในกัมพูชา” ผู้นำเกาหลีใต้กล่าวในการประชุมคณะรัฐมนตรี
เขาเสริมว่ารัฐบาลควรดำเนินมาตรการทั้งหมดที่มีอยู่โดยทันทีเพื่อรับรองความปลอดภัยของพลเมือง
สำนักงานประธานาธิบดีกล่าวว่าจะส่งคณะทำงานร่วมไปกัมพูชาในวันพุธ นำโดยรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศคนที่ 2
ด้านโฆษกประธานาธิบดีกล่าวว่ารัฐบาลกำลังพิจารณายกระดับคำแนะนำการเดินทางสำหรับกัมพูชา.