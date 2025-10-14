แก๊งคอลเซ็นเตอร์พม่ายังเฟื่องฟูแม้มีการปราบปราม พบใช้อินเทอร์เน็ตจากดาวเทียมสตาร์ลิงก์หลอกเหยื่อมากขึ้น

เอเอฟพี - ศูนย์หลอกลวงออนไลน์ในพม่าที่ถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงเงินหลายพันล้านดอลลาร์จากเหยื่อทั่วโลกกำลังขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว เพียงไม่กี่เดือนหลังการปราบปรามอย่างหนักที่น่าจะกำจัดขบวนการเหล่านี้จนหมดสิ้น
ภาพถ่ายดาวเทียมและภาพจากโดรนของเอเอฟพีพบว่า มีอาคารหลังใหม่ๆ ผุดขึ้นอย่างรวดเร็วภายในพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดรอบเมืองเมียวดี บริเวณชายแดนไทย-พม่า โดยบางแห่งพบติดตั้งจานดาวเทียมสำหรับบริการอินเทอร์เน็ตดาวเทียมสตาร์ลิงก์ของอีลอน มัสก์
สตาร์ลิงก์ (Srarlink) จากที่ไม่มีใครรู้จักในช่วงที่มีการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในเดือนก.พ. กลายมาเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายใหญ่ที่สุดของพม่า ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค. จนถึงวันที่ 1 ต.ค. ตามข้อมูลจาก APNIC ศูนย์ข้อมูลเน็ตเวิร์คแห่งเอเชียแปซิฟิก
คณะกรรมการร่วมเศรษฐกิจของสภาคองเกรสสหรัฐฯ กล่าวกับเอเอฟพีว่าพวกเขาได้เริ่มการสอบสวนเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องของสตาร์ลิงก์กับศูนย์เหล่านี้แล้ว และมีอำนาจที่จะให้อีลอน มัสก์ ให้การต่อศาล
บริษัทสเปซเอ็กซ์ ที่เป็นเจ้าของสตาร์ลิงก์ ไม่ได้ตอบกลับคำร้องขอความคิดเห็นจากเอเอฟพีในประเด็นนี้
จีน ไทย และพม่า ได้บังคับให้กองกำลังติดอาวุธของพม่าที่สนับสนุนรัฐบาลทหารซึ่งปกป้องพื้นที่เหล่านี้อยู่ ให้สัญญาว่าจะกำจัดศูนย์หลอกลวงออนไลน์ในเดือนก.พ. พวกเขาได้ปล่อยตัวผู้คนราว 7,000 คน ที่ส่วนใหญ่เป็นคนจีน ออกจากระบบที่มีลักษณะแบบคอลเซ็นเตอร์อันโหดร้าย ซึ่งสหประชาชาติระบุว่าดำเนินการด้วยการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์
คนงานหลายคนบอกกับเอเอฟพีว่าพวกเขาถูกทุบตีและถูกบังคับให้ทำงานเป็นเวลานานโดยหัวหน้าแก๊งที่มุ่งเป้าเหยื่อทั่วโลกด้วยการหลอกลวงทางโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต และโซเชียลมีเดีย
สตาร์ลิงก์อยู่ในอันดับหนึ่งของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในพม่าของ APNIC เป็นเวลาเกือบ 1 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค. หลังจากปรากฎชื่อครั้งแรกในอันดับที่ 56 ของรายชื่อในปลายเดือนเม.ย.
เพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากการเป็นข่าวพาดหัว งานก่อสร้างศูนย์หลอกลวงหลายแห่งเริ่มขึ้นตามแนวแม่น้ำเมย ที่มีพรมแดนติดกับไทย
การวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมของ Planet Labs PBC ของเอเอฟพีพบว่า ในพื้นที่ของเคเค ปาร์ก (KK Park) มีอาคารหลายสิบหลังกำลังถูกสร้างขึ้นหรือถูกดัดแปลง ระหว่างเดือนมี.ค.-ก.ย.
มีการสร้างถนนและวงเวียนใหม่ โดยมีการขยายจุดตรวจรักษาความปลอดภัยที่ทางเข้าออก ภาพจากโดรนของเอเอฟพียังบันทึกภาพการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่กำลังดำเนินอยู่ โดยมีเครนและคนงานกำลังเร่งทำงานในสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นอาคารสำนักงานขนาดใหญ่
ภาพถ่ายดาวเทียมยังพบจุดเรือข้ามฟากแม่น้ำเมยอย่างน้อย 5 แห่ง ดูเหมือนจะเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าจากฝั่งไทย
การวิเคราะห์ของเอเอฟพีพบว่ามีการก่อสร้างที่ต้องสงสัยว่าเป็นศูนย์หลอกลวงออนไลน์อีกหลายแห่งในเมียวดี รวมทั้งในพื้นที่ชเวก๊กโก ทางตอนเหนือของเมืองเมียวดี
เมื่อเดือนที่ผ่านมา สหรัฐฯ ได้คว่ำบาตรบุคคล 9 คน ที่เกี่ยวข้องกับชเวก๊กโก และเฉอ จื้อเจียง ผู้ก่อตั้งเมืองชเวก๊กโก
วุฒิสมาชิกแม็กกี้ ฮัสซัน ผู้นำพรรคเดโมแครตในคณะกรรมาธิการรัฐสภาสหรัฐฯ ได้เรียกร้องให้อีลอน มัสก์ ปิดกั้นการให้บริการสตาร์ลิงก์ไปยังศูนย์หลอกลวงเหล่านั้น
“แม้ว่าคนส่วนใหญ่อาจสังเกตเห็นจำนวนข้อความ โทรศัพท์ และอีเมล หลอกลวงที่เพิ่มมากขึ้น แต่พวกเขาอาจไม่รู้ว่าอาชญากรข้ามชาติที่อยู่ห่างออกไปอีกซีกโลกอาจกำลังก่ออาชญากรรมเหล่านนี้ด้วยการใช้อินเทอร์เน็ตสตาร์ลิงก์” ฮัสซัน กล่าว
วุฒิสมาชิกได้เขียนจดหมายถึงมัสก์ในเดือนก.ค. ขอให้เขาตอบคำถามเกี่ยวกับบทบาทของสตาร์ลิงก์
เอริน เวสต์ อดีตอัยการรัฐแคลิฟอร์เนีย ที่ปัจจุบันเป็นหัวหน้ากลุ่ม Operation Shamrock ที่รณรงค์ต่อต้านศูนย์หลอกลวงเหล่านี้ กล่าวว่าเป็นเรื่องน่าขยะแขยงที่บริษัทอเมริกันปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้น
ในขณะที่ยังเป็นอัยการคดีอาชญากรรมไซเบอร์ เธอได้เตือนสตาร์ลิงก์ในเดือนก.ค. 2567 ว่าแก๊งอาชญากรชาวจีนที่บริหารศูนย์หลอกหลวงเหล่านี้ส่วนใหญ่กำลังใช้จานดาวเทียมของบริษัท
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่าชาวอเมริกันเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของสแกมเมอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ทำให้สูญเงินไปประมาณ 10,000 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว เพิ่มขึ้น 66% ใน 12 เดือน
รายงานของสหประชาชาติในปี 2566 ระบุว่า อาจมีผู้คนมากถึง 120,000 คน ที่ถูกบังคับให้ทำงานหลอกลวงทางออนไลน์ในศูนย์หลอกลวงในพม่า และคาดว่ามีอีกราว 100,000 คน ที่ถูกควบคุมตัวในลักษณะเดียวกันนี้ในกัมพูชา.