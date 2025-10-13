กัมพูชาร้องเกาหลีใต้แยกแยะระหว่างนักท่องเที่ยวปกติกับเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์ หลังถูกกดดันทางการทูตเซ่นปม นศ.เสียชีวิต

MGR ออนไลน์ - เจ้าหน้าที่กัมพูชาและผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวได้เรียกร้องให้รัฐบาลเกาหลีใต้แยกแยะกรณีอาชญากรรมที่เกิดจากแก๊งหลอกลวงและผู้ที่เกี่ยวข้อง ออกจากอาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเยือนกัมพูชา ความคิดเห็นที่เกิดขึ้นหลังผู้นำเกาหลีใต้กดดันทางการทูตเมื่อเร็วๆ นี้ ที่เป็นผลจากการเสียชีวิตของนักศึกษาชายชาวเกาหลีใต้ที่มีความเชื่อมโยงกับปฏิบัติการหลอกลวง
สำนักข่าวโคเรียนเฮรัลด์รายงานเมื่อวันที่ 12 ต.ค. ว่าประธานาธิบดีเกาหลีใต้ได้เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการทางการทูตอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องชาวเกาหลีใต้จากอาชญากรรมในกัมพูชา
ศพของชายวัย 22 ปี ถูกพบในจ.กัมปอตในเดือนส.ค. หลังจากมีรายงานว่าเขาเดินทางไปยังกัมพูชาโดยหวังว่าจะได้งานทำที่มีค่าตอบแทนสูง และชายชาวจีน 3 คน ถูกควบคุมตัวภายใน 3 วันหลังจากพบศพของเขา
รายงานเสริมว่ากระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้กำลังขอความร่วมมือจากรัฐบาลกัมพูชาในการดำเนินมาตรการเพิ่มเติมเพื่อปกป้องพลเมืองเกาหลีในกัมพูชา
โคเรียนเฮรัลด์ยังรายงานว่า ทางการกรุงโซลได้เรียกร้องให้พลเมืองเลื่อนหรือยกเลิกแผนการเดินทาง นอกจากนี้ยังเตือนให้ชาวเกาหลีใต้ระวังโฆษณาหางานปลอมในกัมพูชาที่ระบุให้เงินเดือนสูงเกินจริง และว่าเหยื่อบางรายตกเป็นเหยื่อของการลักพาตัวของแก๊งหลอกลวง
เสียม สกเค็ง นายกสมาคมมัคคุเทศก์เกาหลีในกัมพูชา กล่าวว่ากัมพูชาปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวหรือแม้แต่ชาวเกาหลีใต้เองก็ตาม เนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับคนที่มีความเชื่อมโยงกับปฏิบัติการหลอกลวง
เขากล่าวว่าในเดือนนี้ เขาได้พานักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ท่องเที่ยวทั่วประเทศเป็นเวลา 10 วัน และแขกของเขาบอกกับเขาหลายครั้งว่ากัมพูชาปลอดภัย แม้ว่าพวกเขาจะเคยได้ยินเรื่องการหลอกลวงก่อนมากัมพูชาก็ตาม
“ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อไม่ใช่คนที่มาท่องเที่ยว พวกเขาอาจสมัครงานผิดกฎหมายทางออนไลน์ และจากนั้นถูกโกงหรือถูกรีดไถเงินในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง สิบวันที่ผ่านมา ผมนำกลุ่มท่องเที่ยว และพวกเขาบอกว่ากัมพูชาไม่มีอะไรเลวร้าย พวกเขายังเล่าความกังวลของเขาให้ฟังก่อนเดินทางมาด้วย เรารู้สึกเสียใจที่ผู้นำเกาหลีไม่แยกแยะระหว่างการหลอกลวงกับการท่องเที่ยว” เสียม สกเค็ง กล่าว
เขาเรียกร้องให้ผู้นำเกาหลีใต้พยายามให้มากขึ้นในการให้ความรู้กับพลเมืองของตนให้เข้าใจถึงกลวิธีหลอกลวงทางออนไลน์ รวมถึงการสัญญาว่าจะได้งานที่มีรายได้สูง และวิธีหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวง
“เป็นเรื่องน่าเศร้าที่พวกเขาเหมารวมสถานการณ์ในกัมพูชาในทิศทางนี้ ผมได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีจำนวนมาก พวกเขามีความสุขและบอกว่ากัมพูชาปลอดภัยและมั่นคง พวกเขาไม่เห็นความเสี่ยงใดๆ มีความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างการท่องเที่ยวกับการถูกหลอกทางออนไลน์เพื่อหางานผิดกฎหมาย” เสียม สกเค็ง กล่าว
กิน เพีย ผู้อำนวยการสถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของราชบัณฑิตยสภากัมพูชา ได้แสดงความเห็นในทิศทางเดียวกัน และเสนอให้รัฐบาลเกาหลีแนะนำประชาชนก่อนเดินทางไปต่างประเทศทุกประเทศ ไม่เฉพาะแต่กัมพูชาเพียงประเทศเดียว
“ทุกประเทศ รวมถึงเกาหลีใต้และกัมพูชา ควรแนะนำให้ประชาชนของตนเองระมัดระวังตัวสูงเมื่อเดินทางไปต่างประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของแก๊งหลอกลวง” กิน เพีย กล่าว
“การกดดันทางการทูตของผู้นำเกาหลีไม่ได้ช่วยอะไร แต่กลับทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศแย่ลง พวกเขาควรร่วมมือกันปราบปรามอาชญากรรมเหล่านี้ เพราะเป็นอาชญากรรมไร้พรมแดน มีเพียงความร่วมมือในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศเท่านั้นที่จะสามารถป้องกันได้ เพราะสิ่งนี้ไม่ได้เกิดแค่ในกัมพูชา” กิน เพีย กล่าวเสริม
เขายังเรียกร้องให้ทางการกัมพูชามุ่งมั่นปราบปรามอาชญากรรมประเภทนี้ต่อไป เนื่องจากการหลอกลวง การทรมาน การลักพาตัว และในบางกรณีที่ถึงขั้นเสียชีวิต ต่างส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและการท่องเที่ยวของกัมพูชา
“และจะไม่มีใครยินดีที่จะมาเยือนประเทศของเราหากไม่ปลอดภัยและไม่สงบสุข นั่นคือเหตุผลที่เราต้องกู้ชื่อเสียงของเราเพื่อที่เราจะสามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนได้” กิน เพีย กล่าว
ด้านโฆษกกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชากล่าวว่าคดีที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงทางออนไลน์ต่อชาวเกาหลีใต้ไม่ได้เกิดขึ้นแต่ในกัมพูชา บางประเทศเผชิญกับอาชญากรรมที่ร้ายแรงยิ่งกว่ากัมพูชาเสียอีก
เขาเชื่อว่าคดีการเสียชีวิตของชายชาวเกาหลีไม่ควรนำมาใช้เพื่อสร้างความวุ่นวายในความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชาและเกาหลีใต้ เนื่องจากเป็นผลของเครือข่ายอาชญากรรม
“หากอาชญากรรมเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของเรา นั่นก็กลายเป็นโอกาสให้องค์กรอาชญากรรมระหว่างประเทศเติบโต แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราปฏิเสธความร่วมมือหรือความสัมพันธ์ทางการทูตของพวกเขา เราเข้าใจความรู้สึกของพวกเขาเมื่อพลเมืองของพวกเขาตกเป็นเหยื่อ แต่สิ่งที่เราต้องการคือความเข้าใจว่ากัมพูชาก็เป็นเหยื่อของอาชญากรรมนี้เช่นกัน” โฆษกกระทรวงมหาดไทย ระบุ
“ชาวกัมพูชาก็เคยเผชิญกับอันตรายในประเทศอื่นจากการหลอกลวงออนไลน์ สิ่งที่เราควรทำคือเพิ่มคำแนะนำให้กับประชาชน เพื่อที่พวกเขาจะได้เข้าใจกลวิธีของอาชญากรทางออนไลน์ เช่น การล่อลวงด้วยงานที่มีค่าตอบแทนสูงในประเทศอื่นๆ” โฆษกกระทรวงฯ กล่าวเสริม
เขากล่าวว่ากัมพูชายินดีต้อนรับความร่วมมือระหว่างประเทศทุกรูปแบบ เช่นการแบ่งปันข้อมูลและการสนับสนุนทางเทคนิค และยังระบุว่ากัมพูชาได้ประกาศเตือนเรื่องการหลอกลวงออนไลน์ตามจุดผ่านแดนระหว่างประเทศทุกแห่งและไม่เคยให้ที่พักพิงสำหรับอาชญากรรมเหล่านี้.