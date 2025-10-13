รมต.เขมรร้องขอฝรั่งเศสฟื้นความช่วยเหลือกำจัดทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมในกัมพูชา

MGR ออนไลน์ - ลี ธุช รัฐมนตรีอาวุโสและรองประธานสำนักงานปฏิบัติการและช่วยเหลือเหยื่อจากทุ่นระเบิดกัมพูชา (CMAA) ได้ร้องขอให้ฝรั่งเศสกลับมาให้การสนับสนุนความพยายามในการกำจัดทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมในกัมพูชาอีกครั้ง เช่นเดียวกับที่เคยดำเนินการในยุค UNTAC
คำร้องขอดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่ลี ธุช และเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ได้พบหารือกันในวันที่ 13 ต.ค.
ลี ธุช ได้กล่าวอ้างว่าฝรั่งเศสเคยให้การฝึกอบรมการกำจัดทุ่นระเบิดแก่กัมพูชาในช่วงที่อยู่ภายใต้การดูแลขององค์การบริหารชั่วคราวแห่งสหประชาชาติในกัมพูชา หรือ UNTAC และนับตั้งแต่ปี 2552 ฝรั่งเศสยังได้ให้การสนับสนุนโครงการฝึกอบรมและจัดหาอุปกรณ์ให้กับกองกำลังของกัมพูชาที่เข้าร่วมในภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ
เขายังกล่าวว่า ที่ผ่านมาฝรั่งเศสเคยมีส่วนร่วมในงานกำจัดทุ่นระเบิดยังแหล่งโบราณคดีในจ.เสียมราฐ โดยสนับสนุนองค์การอัปสราแห่งชาติกัมพูชา ที่ดูแลมรดกด้านวัฒนธรรมของประเทศ
คำแถลงของ CMAA ระบุว่า ลี ธุช ได้แสดงความปรารถนาที่จะเห็นฝรั่งเศสกลับมาร่วมมือกับรัฐบาลกัมพูชาอีกครั้งในการสนับสนุนปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม นอกจากนี้ ยังกล่าวชื่นชมความสัมพันธ์อันยาวนาน มิตรภาพที่แน่นแฟ้น ความร่วมมือที่แข็งแกร่ง และความเป็นหุ้นส่วนระยะยาวระหว่างสองประเทศและประชาชนของกัมพูชาและฝรั่งเศส และยังแสดงความขอบคุณฝรั่งเศสสำหรับการมีส่วนร่วมในกระบวนการสันติภาพและการพัฒนาในกัมพูชา
สำหรับประเด็นข้อพิพาทชายแดนกัมพูชา-ไทย ลี ธุช ได้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของกัมพูชาภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ในการแก้ไขปัญหาชายแดนด้วยสันติวิธีและสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ ด้วยเจตนารมย์ที่ชัดเจนในการเปลี่ยนพื้นที่ชายแดนให้เป็นเขตสันติภาพ
ด้านเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสระบุว่าเขาจะรายงานคำร้องดังกล่าวต่อรัฐบาลฝรั่งเศสเพื่อพิจารณา และได้กล่าวแสดงความสนับสนุนต่อสันติภาพและการแก้ไขข้อพิพาทด้วยสันติวิธี และชื่นชมความสำเร็จของรัฐบาลกัมพูชาในความพยายามเก็บกวาดทุ่นระเบิดตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี.