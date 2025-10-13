กัมพูชาขอญี่ปุ่นช่วยสนับสนุนปฏิบติการกำจัดทุ่นระเบิดต่อเนื่องถึงปี 2573

MGR ออนไลน์ - ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดกัมพูชา (CMAC) ได้ร้องขอให้รัฐบาลญี่ปุ่นยังคงให้การสนับสนุนปฏิบัติการทุ่นระเบิดของประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือด้านเงินทุนสำหรับแผนการกำจัดทุ่นระเบิดระยะเวลา 5 ปี ที่จำเป็นสำหรับการขยายเส้นตายของสนธิสัญญาออตตาวาออกไปจนถึงปี 2573
เฮง รัตนา ผู้อำนวยการ CMAC ได้ยื่นคำร้องดังกล่าวต่อ ดร.ทานากะ อากิฮิโกะ ประธานองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) ที่เดินทางเยือนสำนักงานใหญ่ของ CMAC ในกรุงพนมเปญวานนี้ (12)
ในการพบหารือ เฮง รัตนา ได้แสดงความขอบคุณต่อการมาเยือนของดร.ทานากะ อากิฮิโกะ และได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สงครามของกัมพูชา ผลกระทบจากทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิด รวมถึงความพยายามในการสร้างและฟื้นฟูสันติภาพของประเทศหลังสงคราม ตลอดจนประสบการณ์ของ CMAC ในการกวาดล้างทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดทั่วประเทศ
เฮง รัตนา ได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลและประชาชนญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง JICA ที่ให้การสนับสนุนส่วนปฏิบัติการกำจัดทุ่นระเบิดของกัมพูชามาอย่างยาวนาน ซึ่งการสนับสนุนจากญี่ปุ่นนี้ ยังรวมถึงเงินทุนสำหรับศูนย์ฝึกอบรมของ CMAC ในจ.กำปงชนัง และพิพิธภัณฑ์สันติภาพเตโชในจ.เสียมราฐ
ทั้งนี้ JICA ได้ให้ความช่วยเหลือในควาพยายามปฏิบัติการทุ่นระเบิดของกัมพูชาตลอดช่วง 27 ปีที่ผ่านมา รวมถึงเครื่องจักรกำจัดทุ่นระเบิดขนาดใหญ่มากกว่า 50 เครื่อง และอุปกรณ์กำจัดทุ่นระเบิดอื่นๆ อีกจำนวนมาก
ดร.ทานากะ ได้กล่าวชื่นชมความริเริ่มของกัมพูชาในการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์สันติภาพเตโช ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวออกแบบมาเพื่อให้ความรู้แก่คนรุ่นใหม่เกี่ยวกับมรดกจากสงคราม และความสำคัญของสันติภาพผ่านการกำจัดทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดที่ตกค้างจากสงคราม
ประธาน JICA ยังได้กล่าวเน้นย้ำถึงความร่วมมือทางเทคโนโลยีระหว่าง CMAC และผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นในการวิจัยและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกวาดล้างทุ่นระเบิดระดับสูง รวมทั้งระบบตรวจจับทุ่นระเบิด ALIS และปัญญาประดิษฐ์ และความร่วมมือในการนำเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมมาใช้ในการกวาดล้างทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดในพื้นที่ปนเปื้อน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ชุมชนและการพัฒนาประเทศ.