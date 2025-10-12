กัมพูชา-จีนประสานเสียงแจงเรือรบเยือนสีหนุวิลล์เสริมความร่วมมือ-กระชับมิตร ไม่เกี่ยวข้อพิพาทชายแดน

เอพี - เรือรบจีน 2 ลำ เดินทางมาถึงกัมพูชาเมื่อวันศุกร์ (10) ประเทศที่เป็นพันธมิตรใกล้ชิดที่สุดของปักกิ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการเยือนที่จีนระบุว่าเพื่อการฝึกซ้อมและเสริมสร้างมิตรภาพ ซึ่งการเยือนครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่จีนกำลังพยายามรักษาความสมดุลที่ละเอียดอ่อนในความสัมพันธ์ของประเทศกับกัมพูชาและไทย
หลังจากเมื่อปลายเดือนก.ค. สองประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกิดความขัดแย้งทางอาวุธเป็นเวลา 5 วันในการอ้างสิทธิพื้นที่ชายแดน และการที่ปักกิ่งส่งอาวุธให้กัมพูชาได้สร้างความไม่พอใจให้กับไทย ขณะที่ข้อพิพาทชายแดนยังไม่ได้รับการแก้ไขและความตึงเครียดยังคงอยู่ในระดับสูง
สม โสกา โฆษกกองทัพเรือกัมพูชากล่าวว่าเป้าหมายหลักของการเยือนครั้งนี้คือการเสริมสร้างความร่วมมือ และเรือรบทั้งสองลำไม่ได้มีเจตนาจะแสดงการสนับสนุนกัมพูชาในข้อพิพาทชายแดน
เรืออี้ เหมิงซาน และเรือฉี จี้กวง ได้แล่นเข้ามายังท่าเรือพลเรือนของเมืองสีหนุวิลล์ในอ่าวไทย และมีกำหนดออกเดินทางต่อในวันอังคาร หลังจากนั้นจะเดินทางเยือนไทยและสิงคโปร์ในลักษณะเดียวกัน
ในสิ่งที่อาจเป็นท่าทีที่ช่วยคลายความกังวลทางการเมืองคือเรือเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือพาณิชย์แทนที่จะเป็นฐานทัพเรือเรียมที่ตั้งอยู่ใกล้เคียง ที่นักวิเคราะห์ตะวันตกบางคนกังวลว่าเป็นฐานทัพของจีนโดยพฤตินัย
จีนให้ทุนสนับสนุนโครงการขยายฐานทัพเรืออย่างกว้างขวาง ที่ทำให้รัฐบาลสหรัฐฯ สงสัยว่าปักกิ่งได้สิทธิพิเศษในการใช้ฐานทัพนี้อย่างลับๆ คำกล่าวอ้างที่เจ้าหน้าที่กัมพูชาปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา จีนได้เพิ่มจำนวนกองเรือและปฏิบัติการทางเรืออย่างมาก อ่าวไทยอยู่ติดกับทะเลจีนใต้ ที่จีนอ้างสิทธิเกือบทั้งหมดของน่านน้ำ และเร่งการเข้าถึงช่องแคบมะละกา ที่เป็นหนึ่งในเส้นทางเดินเรือที่สำคัญที่สุดของโลก
พลเรือตรี อิน โสเขมรา รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือเรียม กล่าวกับนักข่าวว่า เรือต่างชาติมักเดินทางมาที่สีหนุวิลล์ทุกปี เพื่อฝึกซ้อมความร่วมมือ และเสริมสร้างมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ไม่ว่าจะมาจากจีน ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย หรือสหรัฐฯ
เขายังระบุว่า เพื่อสะท้อนประเด็นดังกล่าวให้เห็นชัดเจน ท่าเรือสีหนุวิลล์ยังได้ต้อนรับการมาเยือนของเรือฟริเกต HMAS Ballarat ของกองทัพเรือออสเตรเลีย ที่จะออกเดินทางต่อในวันจันทร์ หลังจากเทียบท่าห่างจากเรือจีนประมาณ 500 เมตร.