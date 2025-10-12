รมต.เขมรโวกัมพูชาพยายามหลีกเลี่ยงสงคราม แต่หากถูกยั่วยุพร้อมปกป้องอธิปไตย

MGR ออนไลน์ - ปรัก สุคน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชา ได้กล่าวยืนยันถึงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ของกัมพูชาที่มีต่อสันติภาพ โดยเน้นย้ำว่า แม้กัมพูชาจะไม่แสวงหาความขัดแย้ง แต่หากถูกยั่วยุก็พร้อมจะปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน
ในข้อความที่เผยแพร่โดยหน่วยสื่อและตอบโต้เร็วของสำนักงานคณะรัฐมนตรีกัมพูชา ปรัก สุคน ได้กล่าวไว้ว่าความพยายามที่สำคัญที่สุดของกัมพูชาคือการป้องกันสงคราม ไม่ใช่เพราะความกลัว แต่เป็นเพราะสติปัญญาและความรับผิดชอบต่อประชาชนของประเทศ
“ความพยายามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราคือการหลีกเลี่ยงสงคราม ไม่ใช่เพราะเรากลัวสงคราม แต่เป็นเพราะเรารู้ว่าสงครามนำมาแต่การทำลายล้าง เราไม่ใช่พวกที่โลภอยากได้ที่ดินของคนอื่น และไม่ใช่ผู้รุกรานที่พยายามยึดครองสิ่งที่ไม่ใช่ของเรา เราถูกบังคับให้จับอาวุธเพียงเพื่อปกป้องบูรณภาพแห่งดินแดนของเรา เราได้ทำมามากแล้วแต่ก็ยังไม่ปลอดภัย” ปรัก สุคน กล่าว
ความคิดเห็นของปรัก สุคน เกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มสูงตามแนวชายแดนกัมพูชา-ไทย ที่ทางการกัมพูชากล่าวหาว่าทหารไทยบุกรุกและข่มขู่คุกคามทางจิตใจต่อชาวบ้านในพื้นที่จ.บ้านใต้มีชัย (บันเตียเมียนเจย) ซ้ำแล้วซ้ำเล่า.