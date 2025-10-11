ลาวร่วมฉลอง 80 ปี เปลี่ยนชื่อ รร.นาควายเป็น รร."มิตรภาพลาว-เกาหลีเหนือ"

MGR Online - ลาวเปลี่ยนชื่อโรงเรียนมัธยมนาควายเป็นโรงเรียนมิตรภาพลาว-เกาหลีเหนือ เพื่อร่วมฉลองครบรอบ 80 ปี พรรคแรงงาน
วันที่ 9 ตุลาคม 2568 สมาคมมิตรภาพลาว-เกาหลีเหนือ ร่วมกับสถานทูตเกาหลีเหนือ ประจำ สปป.ลาว ได้จัดพิธีประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์นาควาย มาเป็นโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์มิตรภาพลาว-เกาหลีเหนือ ที่บ้านนาควายใต้ เมืองไซเสดถา นครหลวงเวียงจันทน์ โดยมีนายอาดสะพังทอง สีพันดอน เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ ในฐานะประธานสมาคมมิตรภาพลาว-เกาหลีเหนือ และนายลี ยง ซน เอกอัครรัฐทูตเกาหลีเหนือประจำลาว ร่วมเป็นประธาน
การเปลี่ยนชื่อโรงเรียนครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี การก่อตั้งพรรคแรงงานเกาหลี ซึ่งจัดขึ้นในประเทศลาว
นายอาดสะพังทอง สีพันดอน กล่าวว่า โรงเรียนแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างเกาหลีเหนือและลาว พร้อมแสดงความมั่นใจว่าโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์มิตรภาพลาว-เกาหลีเหนือ จะได้รับการปรับปรุงให้เป็นโรงเรียนที่ทันสมัยอย่างรอบด้านในอนาคต
ก่อนหน้านี้ ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม นายทองลุน สีสุลิด ประธานประเทศลาว เพิ่งเดินทางไปยังกรุงเปียงยาง เมืองหลวงของเกาหลีเหนือ ตามคำเชิญของนายคิม จอง อึน ผู้นำเกาหลีเหนือ เพื่อร่วมเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี การก่อตั้งพรรคแรงงานเกาหลี โดยมีผู้นำคนสำคัญของหลายประเทศที่เป็นพันธมิตรของเกาหลีเหนือไปร่วมด้วย เช่น นายหลี่ เฉียง นายกรัฐมนตรี จีน นายดมิทรี เมดเวเดฟ รองประธานสภาความมั่นคง และอดีตประธานาธิบดี รัสเซีย และนายโต ลัม หัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม
ที่กรุงเปียงยาง คณะของนายทองลุน ได้ร่วมประชุม 2 ฝ่ายกับคณะของนายคิม จอง อึน อย่างไรก็ตาม สื่อทางการของลาวไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดว่าของการประชุมครั้งนี้ว่ามีข้อตกลงใดๆระหว่าง 2 ประเทศ เกิดขึ้นบ้าง