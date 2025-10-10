กัมพูชาโวยไทยละเมิดอธิปไตยร้ายแรง อ้างปฏิบัติการกวาดล้างทุ่นระเบิดรุกล้ำดินแดน ร้องประชาคมโลกประณามไทย

MGR ออนไลน์ - รัฐบาลกัมพูชาได้กล่าวประณามอย่างรุนแรงต่อสิ่งที่เรียกว่าเป็น “การละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนอย่างร้ายแรง” ของกองทัพไทย โดยอ้างว่าทหารไทยข้ามพรมแดนเข้าไปในดินแดนของกัมพูชาบริเวณบ้านเปรยจัน จ.บ้านใต้มีชัย (บันเตียเมียนเจย)
กัมพูชาระบุว่า กองกำลังทหารของไทยพร้อมกระบอง โล่ และอุปกรณ์อื่นๆ ได้ดำเนินการกวาดล้างทุ่นระเบิดในวันนี้ (10) และใช้รถขุดรุกล้ำพื้นที่ในบ้านเปรยจัน ต.โอเบยจัน อ.โอเจริว จ.บ้านใต้มีชัย ที่ก่อนหน้านี้ได้วางรั้วลวดหนามไว้
คำแถลงของรัฐบาลกัมพูชาระบุว่ากองพลทหารราบที่ 51 ของกองทัพภาคที่ 5 ของกัมพูชา ได้ประท้วงแผนปฏิบัติการกวาดล้างทุ่นระเบิดไปก่อนหน้านี้ และได้ร้องขอให้ยุติกิจกรรมดังกล่าวจนกว่าจะมีการจัดทำระเบียบปฏิบัติมาตรฐาน (SOP) ระหว่างสองฝ่าย แต่ฝ่ายไทยยังคงเดินหน้าปฏิบัติการต่อ ซึ่งทีมสังเกตการณ์ชั่วคราว (IOT) ที่ลงพื้นที่ดังกล่าวได้บันทึกเหตุการณ์ไว้เป็นอย่างดี
รัฐบาลกัมพูชายังระบุว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่ 28 ก.ค. ที่กำหนดให้สองประเทศต้องระงับการเคลื่อนกำลังทหาร รวมถึงเจตนารมณ์ของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) และคณะกรรมการชายแดนระดับภูมิภาค (RBC) ที่เน้นย้ำถึงการไม่รุกรานและการป้องกันเหตุการณ์ลุกลาม
โฆษกรัฐบาลกัมพูชากล่าวว่า การกระทำของฝ่ายไทยยังละเมิดบันทึกความเข้าใจปี 2543 ว่าด้วยการกำหนดเขตแดนทางบก และหลายบทบัญญัติในกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
“โฆษกรัฐบาลกัมพูชาขอประณามอย่างรุนแรงต่อการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมและไม่อาจยอมรับได้ของทางการไทยต่ออธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชา รวมถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงต่อพลเมืองผู้บริสุทธิ์ชาวกัมพูชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบังคับใช้กฎหมายไทยในดินแดนอธิปไตยของกัมพูชา” คำแถลงระบุ
โฆษกรัฐบาลกัมพูชายังเรียกร้องให้ฝ่ายไทยยุติการรุกล้ำทุกรูปแบบโดยทันที และเคารพกฎหมายระหว่างประเทศและข้อตกลงทวิภาคี รวมทั้งการหยุดยิงและบันทึกความเข้าใจปี 2543 ขณะเดียวกันก็เรียกร้องให้ประชาคมโลกแสดงจุดยืนอย่างหนักแน่น
“โฆษกรัฐบาลกัมพูชายังขอเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศประณามการรุกรานของไทย และดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้ไทยละเมิดอธิปไตยของกัมพูชาอย่างไม่ยั้งคิดและหยิ่งผยองต่อไป” คำแถลงระบุเพิ่มเติม
รัฐบาลกัมพูชายังย้ำว่าภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต กัมพูชายังคงมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาชายแดนทั้งหมดอย่างสันติผ่านการเจรจาและการเคารพต่อสนธิสัญญาระหว่างประเทศ.