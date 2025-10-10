มาเลเซียเตรียมส่งคณะร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้งในพม่า

เอเอฟพี - รัฐบาลทหารพม่าประกาศวันนี้ (10) ว่ามาเลเซียจะส่งคณะร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้งที่ล่าช้ามายาวนาน เนื่องจากรัฐบาลทหารต่อสู้กับกองกำลังติดอาวุธหลายกลุ่มที่ต่อต้านการเลือกตั้ง
สงครามกลางเมืองได้แผ่ลามไปทั่วพม่านับตั้งแต่กองทัพยึดอำนาจจากการรัฐประหารในปี 2564 ที่จับกุมอองซานซูจี ผู้นำประชาธิปไตย และโค่นล้มรัฐบาลพลเรือนของเธอ
กองทัพได้อ้างว่าการเลือกตั้งนี้ที่จะเริ่มดำเนินการเป็นระยะตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. จะเป็นหนทางสู่การปรองดอง
อย่างไรก็ตาม ผู้สังเกตการณ์มองว่าการเลือกตั้งดังกล่าวเป็นแผนที่จะทำให้กับการปกครองของทหารดำเนินต่อไปอย่างมีความชอบธรรม ในขณะที่การเลือกตั้งครั้งนี้ถูกสมาชิกรัฐสภาที่ถูกปลดจากตำแหน่งจำนวนมากคว่ำบาตร และถูกขัดขวางจากกลุ่มต่อต้านติดอาวุธในพื้นที่ที่พวกเขาควบคุม
โมฮัมหมัด ฮาซัน รัฐมนตรีต่างประเทศของมาเลเซียเดินทางถึงกรุงเนปีดอเมื่อวันพฤหัสฯ เพื่อพบหารือกับพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ผู้นำรัฐบาลทหาร
หนังสือพิมพ์โกลบอลนิวไลท์ออฟเมียนมารายงานว่า โมฮัมหมัดให้คำมั่นที่จะส่งคณะสังเกตการณ์การเลือกตั้งมายังพม่า
“ในฐานะประธานกลุ่มอาเซียน มาเลเซียรับประกันว่าอาเซียนจะเน้นย้ำความร่วมมือที่ดีที่สุดกับพม่าในความพยายามของตน” โมฮัมหมัดระบุ
กระทรวงการต่างประเทศของมาเลเซียยังไม่ได้ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็นจากเอเอฟพี แต่จากคำแถลงของกระทรวงวานนี้ ระบุว่าการเลือกตั้งที่วางแผนไว้ของพม่า รวมถึงการยุติการสู้รบ อยู่ในวาระการหารือ
โกลบอลนิวไลท์ออฟเมียนมาร์ยังระบุว่ามีพรรคการเมือง 57 พรรค ที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย และผู้สมัครกว่า 5,000 คน จะลงสมัครรับเลือกตั้งระดับชาติ
รัฐบาลระบุว่าการเลือกตั้งจะจัดขึ้นเป็นระยะ เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. และคาดว่าจะทราบผลการเลือกตั้งราวปลายเดือนม.ค.