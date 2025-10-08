เวียดนามจับบาทหลวงข้อหาต่อต้านรัฐ ฮิวแมนไรท์วอทช์ชี้ฮานอยมุ่งเป้าคนวิจารณ์รัฐบนโซเชียล

เอเอฟพี - บาทหลวงและนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนชาวเวียดนามถูกจับกุมตัวจากข้อหาต่อต้านรัฐ ตามการรายงานของสื่อรัฐบาลเวียดนามวันนี้ (8)
วาย นวน อายุน เป็นผู้นำในองค์กรเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในหมู่ชาวเขา Montagnard Evangelical Church of Christ (MEC) ของโบสถ์ที่ยังไม่ได้จดทะเบียน ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ชนเผ่าบนเขาในเขตที่ราบสูงตอนกลางของประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ ระบุว่าโบสถ์ดังกล่าวและสมาชิกต้องเผชิญกับการคุกคามอย่างรุนแรงจากทางการเวียดนาม เนื่องจากมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ถูกกล่าวหาว่าต่อต้านรัฐบาล
วาย นวน อายุน เคยถูกจับกุมและสอบสวนในอดีต และ Project 88 ที่เป็นกลุ่มสิทธิมนุษยชนของเวียดนามที่ติดตามการกดขี่ข่มเหงทางการเมือง ระบุว่าเขาอยู่ในภาวะเสี่ยง
สำนักข่าว VnExpress ระบุว่าตำรวจได้จับกุมตัว วาย นวน อายุน ในข้อหาให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับกิจกรรมทางศาสนาในเขตที่ราบสูงตอนกลางซ้ำแล้วซ้ำเล่า ใส่ร้ายรัฐบาล และสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชน
รายงานของกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ เกี่ยวกับเสรีภาพทางศาสนาในเวียดนามตั้งแต่ปี 2562 ระบุว่า เขาและผู้นำศาสนาคนอื่นๆ ถูกตำรวจเวียดนามประณามอย่างเปิดเผย และถูกสั่งให้ออกจากโบสถ์ของพวกเขาหากยังต้องการอยู่ในชุมชนของตน
มงตานญาด เป็นชนกลุ่มน้อยชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ราบสูงตอนกลางของเวียดนาม ซึ่งมีความขัดแย้งกับรัฐบาลคอมมิวนิสต์ของประเทศมายาวนาน
ชาวมงตานญาดอยู่ฝ่ายเดียวกับเวียดนามใต้ที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐฯ ในช่วงสงครามเวียดนามที่ยาวนานหลายทศวรรษ และบางส่วนต้องการอำนาจในการปกครองตนเองมากขึ้น ขณะที่บางคนในต่างประเทศสนับสนุนการเป็นเอกราชของภูมิภาคดังกล่าว
VnExpress ระบุว่า ชายอีกคนหนึ่งชื่อ ฮวีง หง็อก ต่วน ถูกจับกุมตัวเมื่อวันอังคารในข้อหาสร้าง จัดเก็บ และเผยแพร่ข้อมูล เอกสาร และวัตถุ ที่มุ่งต่อต้านสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม บนหน้าเพจเฟซบุ๊กของเขา
ศาลเคยตัดสินจำคุกเขาเป็นเวลา 10 ปี ในปี 2535 จากข้อหาดำเนินกิจกรรมต่อต้านรัฐบาล
ฮิวแมนไรท์วอทช์ระบุในเดือนเม.ย. ว่า เวียดนามกำลังขยายขอบเขตการปราบปรามผู้เห็นต่าง โดยมุ่งเป้าไปที่ผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียทั่วไปที่โพสต์วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล
สำนักข่าวเวียดนามรายงานว่า สมาชิก 5 คนของพรรคการเมืองนอกกฎหมายที่ลี้ภัยอยู่ต่างแดน ถูกดำเนินคดีโดยไม่ปรากฎตัวในข้อหาดำเนินกิจกรรมที่มุ่งโค่นล้มรัฐบาลของประชาชน.