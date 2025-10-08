โคมไฟ"ตะดิงจุ๊ด"ตกใส่หลังคาบ้านใน “มัณฑะเลย์-ย่างกุ้ง” เผาวอดไป 3 หลัง

MGR Online - โคมไฟจากเทศกาลตะดิงจุ๊ดตกใส่หลังคาบ้านในมัณฑะเลย์-ย่างกุ้ง บ้านอย่างน้อย 3 หลัง ถูกเผาวอด มีรายงานผู้บาดเจ็บ 1 ราย
เพจข่าว Voice of Myanmar รายงานว่า มีบ้านอย่างน้อย 3 หลัง ในมัณฑะเลย์และย่างกุ้ง ถูกเผาจนวอดจากโคมไฟที่ตกลงมาใส่หลังคาบ้าน ในคืนเทศกาลตะดิงจุ๊ด เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 6 ตุลาคม 2568 และมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 1 คน
ตามรายงาน โคมไฟที่ถูกจุดในเทศกาลตะดิงจุ๊ดได้ตกใส่หลังคาบ้าน 2 ชั้นหลังหนึ่ง ที่ตั้งอยู่บนถนน 131x132x59(B) ในเมืองปยีจีตะขู่น มัณฑะเลย์ เมื่อเวลาประมาณ 19.30 น. เจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมกำลังไปดับไฟ แต่บ้านก็ได้รับความเสียหายไปแล้วเกือบทั้งหลัง อย่างไรก็ตาม ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต
ที่มัณฑะเลย์อีกเช่นกัน โคมไฟได้ตกลงไปยังหลังคาบ้าน 2 ชั้น ที่ตั้งอยู่ระหว่างถนนเลขที่ 62(A) กับ 63 และถนนเลขที่ 102x103 ในเมืองชานเมียะตาสี่ ทรัพย์สินในบ้านถูกเผาเสียหายทั้งหมด และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย เป็นเพศหญิง
ส่วนที่ย่างกุ้ง โคมไฟได้ตกใส่หลังคาบ้านหลังหนึ่งในเขตเจ้าก์ตาน ไฟได้ลามเผาไหม้บ้านทั้งหลัง แต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
เทศกาลตะดิงจุ๊ดหรือเทศกาลแห่งแสงสว่าง เป็นประเพณีของชาวเมียนมาที่จัดขึ้นในคืนวันเพ็ญเดือนตะดิงจุ๊ด หรือเดือนที่ 7 ตามปฏิทินพม่า ซึ่งเป็นคืนสุดท้ายของการเข้าพรรษา ตามความเชื่อในพุทธศาสนา ในคืนวันนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงค์กลับลงมายังโลก หลังจากได้เสด็จขึ้นไปแสดงธรรมโปรดพระมารดาตลอด 3 เดือนของการเข้าพรรษา
เพื่อร่วมแสดงความยินดี ชาวพุทธในเมียนมาจะมีการจุดประทีป โคมไฟ ประดับไว้ตามบ้านเรือน วัดวาอาราม สถานที่สำคัญ เพื่อเป็นพุทธบูชา อย่างไรก็ตาม ในหลายชุมชนก็มีการปล่อยโคมไฟขึ้นไปบนท้องฟ้าร่วมด้วย
หลายปีมาแล้วที่การปล่อยโคมไฟในคืนเทศกาลตะดิงจุ๊ดได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์และต่อต้านจากชาวบ้านในหลายพื้นที่ เพราะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนจากโคมไฟที่ลอยไปตกใส่หลังคาบ้าน ซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี และทางการของหลายพื้นที่ได้ประกาศห้ามการปล่อยโคมลอยแล้ว แต่ก็มีชาวบ้านที่เชื่อเรื่องอานิสงฆ์ของการปล่อยโคมลอย ยังคงฝ่าฝืนปล่อยโคมลอยในคืนวันเทศกาลตะดิงจุ๊ด จนทำให้เกิดไฟไหม้ขึ้นดังกล่าว