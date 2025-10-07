ฮานอยอ่วม! ไต้ฝุ่นแมตโมทำน้ำท่วมซ้ำ อุตุฯ เตือนภาคเหนือฝนตกหนักขึ้น

รอยเตอร์ - ฝนที่ตกหนักจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นแมตโม (Matmo) ทำให้หลายพื้นที่ของกรุงฮานอยน้ำท่วมในวันนี้ (7) ซึ่งนับเป็นเหตุอุทกภัยครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นกับเมืองหลวงของเวียดนามในช่วงเดือนที่ผ่านมา ขณะที่พายุพัดถล่มทั่วพื้นที่ภาคเหนือของประเทศ
ฝนตกหนักทำให้ถนนหลายสายเกิดน้ำท่วมขัง ทำให้รถมอเตอร์ไซค์และรถยนต์ติดค้างอยู่กลางถนน และทำให้ประชาชนต้องลุยน้ำที่ลึกระดับน่อง โดยเฉพาะในเขตเมืองชั้นในที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ที่การระบายน้ำประสบปัญหาเพราะปริมาณน้ำฝน
“มันวนเวียนอยู่แบบนี้ ฝนมา ถนนน้ำท่วม ผู้คนพยายามใช้ชีวิตให้อยู่รอดไปวันๆ ผมกลัวว่าเรื่องนี้จะกลายเป็นเรื่องปกติสำหรับพวกเรา” ชาวฮานอยรายหนึ่งกล่าว
โรงเรียนหลายแห่งในเมืองหลวงปิดทำการหรือเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นออนไลน์ ขณะที่เที่ยวบินหลายเที่ยวทั้งไปและกลับจากสนามบินนานาชาติโนยบ่ายต้องล่าช้าหรือเลื่อนกำหนดการเดินทาง
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เกิดน้ำท่วมหนักในกรุงฮานอยเนื่องจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบัวลอย ที่คร่าชีวิตผู้คนในเวียดนามไปอย่างน้อย 51 คน และสร้างความเสียหายมูลค่าประมาณ 600 ล้านดอลลาร์
หลายครอบครัวเพิ่งทำความสะอาดโคลนและเศษซากต่างๆ จากพายุบัวลอยเสร็จสิ้น ก่อนที่พายุแมตโตจะนำฝนตกหนักระลอกใหม่มาซัดถล่มอีกครั้ง
สำนักงานพยากรณ์อุทก-อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของเวียดนามคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกและพายุฝนฟ้าคะนองในกรุงฮานอยตลอดเช้าวันอังคาร และเตือนถึงความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ราบลุ่ม และระบุว่าอาจมีพายุถึง 3 ลูกพัดถล่มประเทศก่อนสิ้นปี 2568.