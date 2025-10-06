สื่อเกาหลีเหนือรายงานเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเตรียมเยือนเปียงยางสัปดาห์นี้

รอยเตอร์ - โต เลิม เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม จะเดินทางเยือนเกาหลีเหนือสัปดาห์นี้ รัฐบาลเวียดนามและสื่อเกาหลีเหนือรายงานวันนี้ (6) ที่จะถือเป็นการเยือนเกาหลีเหนือครั้งแรกของผู้นำเวียดนามในรอบเกือบ 20 ปี
การเยือนครั้งนี้ ที่รอยเตอร์รายงานครั้งแรกเมื่อเดือนที่แล้ว จะตรงกับพิธีสวนสนามทางทหารที่เกาหลีเหนือจะจัดขึ้นในวันที่ 10 ต.ค. เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี การก่อตั้งพรรคแรงงานที่ปกครองประเทศ
รัฐบาลฮานอยระบุว่าการเยือน 3 วัน ของโต เลิม จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 9 ต.ค. ซึ่งเกิดขึ้นตามคำเชิญของคิม จอง อึน ผู้นำเกาหลีเหนือ ตามการระบุของกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามที่ยืนยันโดยสื่อของเกาหลีเหนือ
เจ้าหน้าที่เวียดนามระบุว่า ฟาน วัน ซาง รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมจะร่วมในคณะเดินทางเยือนครั้งนี้ด้วย
ประเทศคอมมิวนิสต์ทั้งสองยังคงรักษาความสัมพันธ์แน่นแฟ้นและในปีนี้ครบรอบ 75 ปี ของความสัมพันธ์ทางการทูต แม้ปัจจุบันสองประเทศจะไม่มีความสัมพันธ์ทางการค้าใดๆ ก็ตาม ตามข้อมูลของสถานทูตเวียดนามประจำเปียงยาง
ครั้งสุดท้ายที่ผู้นำเวียดนามเยือนเกาหลีเหนือคือปี 2550 เมื่อผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ นง ดึ๊ก แม็งห์ เดินทางเยือนเกาหลีเหนือเป็นเวลา 3 วัน ที่ถือเป็นการเยือนครั้งแรกของผู้นำพรรคเวียดนามนับตั้งแต่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมมินห์ เยือนในปี 2500
ในการเดินทางเยือนต่างประเทศที่หาได้ยาก คิม จอง อึน ได้เดินทางเยือนกรุงฮานอยในปี 2562 ที่เป็นส่วนหนึ่งของการเยือนที่มีไฮไลท์สำคัญคือการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่ขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้นำสหรัฐฯ สมัยแรก
เจ้าหน้าที่ระดับล่างหลายคนได้พบหารือกันที่ฮานอยและเปียงยางในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตามรายการการประชุมบนเว็บไซต์ของสถานทูตเวียดนามในเกาหลีเหนือ ที่แสดงให้เห็นว่าการประชุมได้กลับมาดำเนินการอีกครั้งในปีที่แล้วหลังจากหยุดไป 5 ปี
การเยือนครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจาก โต เลิม เดินทางเยือนเกาหลีใต้ ประเทศที่มีความสัมพันธ์ตึงเครียดกับเปียงยาง โดยโต เลิม เป็นผู้นำต่างประเทศคนแรกที่ได้รับการต้อนรับจากประธานาธิบดี อี แจ-มยอง ของเกาหลีใต้ นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนมิ.ย.
อี แจ-มยอง ได้ให้คำมั่นที่จะลดความตึงเครียดกับประเทศเพื่อนบ้านรายนี้
เกาหลีใต้กำลังเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) ที่มีสมาชิก 21 ประเทศ รวมทั้งจีนและสหรัฐฯ ที่เมืองคยองจู ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค.
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ วางแผนที่จะเดินทางเยือนเกาหลีใต้เพื่อร่วมการประชุมดังกล่าว และพบหารือกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน.