เวียดนามสั่ง 3 สนามบินเตรียมพร้อมรับผลกระทบโดยตรงจากไต้ฝุ่นแมตโม

MGR ออนไลน์ - สำนักงานการบินพลเรือนเวียดนามระบุว่า สนามบินนานาชาติ 3 แห่งของกรุงฮานอย เมืองไฮฟอง และจ.กว๋างนิง คาดว่าจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากพายุไต้ฝุ่นแมตโม (Matmo) ที่คาดว่าจะขึ้นฝั่งในวันจันทร์นี้
สำนักงานการบินพลเรือนได้สั่งให้สนามบินนานาชาติโนยบ่าย สนามบินนานาชาติก๊าตบี และสนามบินนานาชาติวันโด่น มีเจ้าหน้าที่ประจำ 24 ชั่วโมง และดำเนินการตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐาน ดำเนินมาตรการตามแผนป้องกันพายุ และรับรองความปลอดภัยของเที่ยวบิน
สำนักงานฯ ยังให้สนามบินเถาะซวน สนามบินวีง และสนามบินเดียนเบียน เตรียมพร้อมสูงสุดด้วยเช่นกัน และแนะนำให้สนามบินที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างระงับการทำงานในช่วงที่มีสภาพอากาศเลวร้ายเพื่อความปลอดภัยและจำกัดความเสียหาย
ไต้ฝุ่นแมตโมคาดว่าจะขึ้นฝั่งในจ.กว๋างบิ่ง ที่เป็นที่ตั้งของอ่าวฮาลอง ในเช้าวันจันทร์ (6) ด้วยความเร็วลม 75-88 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตามข้อมูลของศูนย์พยากรณ์อุทก-อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติ
แม้กรุงฮานอยคาดว่าจะไม่เผชิญกับลมแรงจากพายุ แต่จะมีฝนตก 70-120 มิลลิเมตร ในบางพื้นที่อาจมากกว่า 150 มิลลิเมตร ตั้งแต่เช้าวันจันทร์ถึงวันอังคาร
ทางการกรุงฮานอยได้แนะนำให้บริษัทต่างๆ อนุญาตให้พนักงานทำงานที่บ้านและให้หน่วยด้านงานการศึกษาอนุญาตให้นักเรียน-นักศึกษาอยู่บ้านในวันจันทร์
ด้านเสนาธิการกองทัพประชาชนเวียดนามได้จัดตั้งทีมตรวจสอบขึ้นเพื่อกำกับดูแลการรับมือพายุไต้ฝุ่นแมตโม ซึ่งทีมตรวจสอบนี้จะประสานงานกับกองบัญชาการทหารจ.กว๋างนีง เพื่อติดตาม กำกับดูแล และประเมินผลการดำเนินการตามมาตรการรับมือพายุ.