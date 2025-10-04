พายุแมตโมเคลื่อนตัวมุ่งหน้าสู่เวียดนามตอนเหนือ คาดขึ้นฝั่งวันจันทร์นี้

MGR ออนไลน์ - พายุแมตโม (Matmo) กำลังทวีกำลังแรงอยู่เหนือทะเลจีนใต้ และอาจมีกำลังแรงถึงระดับ 13 ตามมาตราโบฟอร์ต โดยมีลมกระโชกแรงที่ระดับ 16 (184-201 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) ก่อนขึ้นฝั่งทางตอนเหนือของเวียดนามในช่วงเช้าวันจันทร์ (6) ตามการรายงานของสำนักงานอุทก-อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติ
เมื่อเวลา 9.00 น. ของวันเสาร์ ศูนย์กลางพายุแมตโมตั้งอยู่ห่างจากหมู่เกาะฮว่างฮา (พาราเซล) ไปทางตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ ราว 450 กิโลเมตร โดยมีความเร็วลมต่อเนื่องที่ 103-117 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และมีลมกระโชงแรง 150-166 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
พายุแมตโม ที่เป็นพายุลูกที่ 11 ที่เข้าสู่น่านน้ำทะเลจีนใต้ในปีนี้ กำลังเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงเหนืออย่างรวดเร็วด้วยความเร็วประมาณ 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ศูนย์พยากรณ์อุทก-อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติคาดการณ์ว่าพายุจะทวีกำลังแรงขึ้น โดยมีความเร็วลม 134-149 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และมีลมกระโชกแรง 184-201 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน 24 ชั่วโมง
คาดว่าพายุจะเคลื่อนเข้าสู่อ่าวตังเกี๋ยในวันอาทิตย์ (5) และพัดถล่มจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงรุ่งสางของวันจันทร์ (6)
หน่วยงานฯ ยังระบุว่าพายุจะอ่อนกำลังลงเมื่อเคลื่อนตัวเข้าใกล้แผ่นดินใหญ่ซึ่งขึ้นอยู่กับเส้นทางพายุด้วย หากพายุเคลื่อนตัวไปทางเหนือมากขึ้นก็จะพัดเข้าสู่แผ่นดินเร็วขึ้น ซึ่งจะลดความรุนแรงลง แต่หากเส้นทางพายุมุ่งหน้าไปทางตะวันตกเหนือน่านน้ำเปิด อิทธิพลของพายุจะทำให้เกิดลมแรงและฝนตกหนักมากขึ้น
ตั้งแต่บ่ายวันอาทิตย์เป็นต้นไป พื้นที่ฝั่งตะวันออกของอ่าวตังเกี๋ย ที่รวมถึงเขตเศรษฐกิจพิเศษบั๊กลองวีของเวียดนาม อาจเผชิญกับลมแรง 39-61 กิโลเมตต่อชั่วโมง และเพิ่มขึ้น 62-88 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาต่อมา
และในช่วงเย็น พื้นที่ตอนเหนือของอ่าวตังเกี๋ย ที่ครอบคลุมพื้นที่ของเกาะโกโต เกาะฮอนเดา และเขตเศรษฐกิจก๊าตไฮ ของเมืองไฮฟอง อาจเผชิญกับลมแรง 62-88 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ลมกระโชกแรง 150-166 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และคลื่นสูงไม่เกิน 5 เมตร
ส่วนพื้นที่ชายฝั่ง คาดว่าคลื่นพายุซัดฝั่งจะทำให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้น 0.4-0.6 เมตร ในจ.กว๋างนีง และเมืองไฮฟอง ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ปากแม่น้ำที่ลุ่มต่ำและเขตชายฝั่ง
สำหรับพื้นที่บนฝั่ง คาดว่าในจ.กว๋างนีง ถึงจ.นิงบิ่ง จะมีลมแรง 75-102 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ที่อาจส่งผลให้ต้นไม้โค่นล้ม บ้านเรือนเสียหาย และสายไฟฟ้าขาด
ศูนย์พยากรณ์ฯ ยังคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในภาคเหนือของประเทศ จ.แท็งฮว้า และจ.เหงะอาน ตั้งแต่คืนวันอาทิตย์ไปจนถึงวันอังคาร โดยมีปริมาณน้ำฝนรวม 100-200 มิลลิเมตร และในบางพื้นที่อาจมากกว่า 300 มิลลิเมตร
พื้นที่ภูเขาและพื้นที่ตอนกลางอาจมีปริมาณน้ำฝน 150-250 มิลลิเมตร โดยบางพื้นที่อาจมากกว่า 400 มิลลิเมตร ที่จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลัน ดินถล่ม และน้ำท่วมในเขตชุมชนเมือง.