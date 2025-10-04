“เขื่อนน้ำงึม 1” ปล่อยน้ำเพิ่มรับพายุ Matmo เตือนชาวบ้านท้ายเขื่อนยกของขึ้นที่สูง

MGR Online - เขื่อนไฟฟ้าน้ำงึม 1 ประกาศเพิ่มการระบายน้ำเพื่อรับมือกับพายุโซนร้อน Matmo ทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นอีก 15-20 ซม. แจ้งชาวบ้านท้ายเขื่อนเพิ่มความระมัดระวัง รีบยกของมีค่าขึ้นที่สูง
วานนี้ (3 ต.ค.) บริษัทผลิต-ไฟฟ้าลาว มหาชน(EDL-Gen) ได้ประกาศเพิ่มการระบายน้ำออกจากเขื่อนผลิตไฟฟ้าน้ำงึม 1 โดยให้เหตุผลว่าเพื่อรักษาความปลอดภัยแก่ทุกภาคส่วนตามขั้นตอนทางเทคนิค เนื่องจากระดับในอ่างเก็บน้ำได้เพิ่มสูงขึ้น และเพื่อเตรียมพร้อมรับกับผลกระทบจากพายุโซนร้อน Matmo ที่คาดว่าจะทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในลาว ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2568
ตามประกาศ เขื่อนผลิตไฟฟ้าน้ำงึม 1 จะเพิ่มการระบายน้ำจาก 894.40 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็น 974.40 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะมีผลให้ระดับน้ำในแหล่งน้ำที่อยู่ท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้น 15-20 เซนติเมตร และมีความเสี่ยงที่ระดับน้ำจะเพิ่มสูงถึงจุดน้ำท่วม
ตามข้อมูลของบริษัทผลิต-ไฟฟ้าลาว ระบุว่า ระดับน้ำ ณ จุดวัดระดับบ้านจุ้ม เมื่อวานนี้ อยู่ห่างจากจุดเตือนภัยสูงสุดเพียง 10 เซนติเมตร ส่วนจุดวัดระดับท่าลาด ยังอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำท่วม 1.30 เมตร(จุดน้ำท่วมอยู่ที่ 13.60 เมตร) และจุดวัดระดับบ้านปากกะยุง ยังต่ำกว่าระดับน้ำท่วม 1.72 เมตร(จุดน้ำท่วมอยู่ที่ 12 เมตร)
บริษัทผลิต-ไฟฟ้าลาว จึงเตือนไปยังประชาชนที่อาศัยอยู่ท้ายเขื่อนตามแนวเลียบแม่น้ำงึมให้ย้ายทรัพย์สินมีค่าขึ้นไว้บนที่สูงโดยทันที เนื่องจากระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นหลังเขื่อนน้ำงึม 1 เพิ่มการระบายน้ำออกมา
วานนี้ กรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์ กระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อม สปป.ลาว ได้ประกาศแจ้งเตือนภัยพายุโซนร้อน Matmo ที่คาดว่าจะขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามในวันที่ 5 หรือ 6 ตุลาคมที่จะถึงนี้ โดยแม้ว่าพายุลูกนี้จะไม่เข้าสู่ลาวโดยตรง แต่จะส่งกระทบทางอ้อม ทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองและมีลมพัดแรงในบางพื้นที่ติดต่อกันหลายวัน ตั้งแต่วันที่ 3-7 ตุลาคม ในทั่วทุกภาคของประเทศ และอาจเกิดดินโคลนถล่ม น้ำป่าไหลหลาก ตลอดจนน้ำท่วมขัง จึงให้ประชาชนทุกคนมีสติ เพิ่มความระมัดระวัง และติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่อง