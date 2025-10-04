xs
กท.แรงงานกัมพูชาร้องชาวเขมรที่เดินทางกลับจากไทยอยู่ทำงานในประเทศยกข้อดีสารพัด หลังไทยไฟเขียวผู้ลี้ภัยพม่าทำงาน

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



MGR ออนไลน์ - กระทรวงแรงงานและการฝึกอาชีพของกัมพูชาเรียกร้องให้ชาวกัมพูชาที่เดินทางกลับประเทศให้ความสำคัญกับการจ้างงานในประเทศ โดยเน้นย้ำว่าค่าแรงที่แข่งขันได้ สวัสดิการเกษียณอายุ และการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ มีความสำคัญกว่าโอกาสในต่างแดน ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในขณะที่ไทยเปิดตลาดแรงงานให้กับผู้ลี้ภัยชาวพม่า

ซุน เมษา โฆษกกระทรวงแรงงานกล่าวกับสำนักข่าวขแมร์ไทม์สว่าชาวเขมรไม่ควรกังวลเกี่ยวกับนโยบายใหม่ของไทยที่อนุญาตให้ผู้ลี้ภัยชาวพม่าทำงานเป็นเวลา 1 ปี โดยเขากล่าวว่าสิ่งสำคัญสำหรับแรงงานชาวกัมพูชาคือการอยู่และสร้างอาชีพในบ้านเกิด

“ขณะนี้ เรามีโอกาสการทำงานที่หลากหลายในประเทศของเรา และกระทรวงได้ประกาศตำแหน่งงานมากกว่า 80,000 ตำแหน่ง โดยมีค่าตอบแทนเฉลี่ย 300 ดอลลาร์ต่อเดือน” ซุน เมษา กล่าว

เขาอธิบายว่าค่าแรงในไทยอยู่ที่ประมาณ 350 ดอลลาร์ ซึ่งไม่สูงกว่าเงินเดือนที่กัมพูชาเสนอมากนัก

“ความแตกต่างนั้นน้อยมาก แต่การทำงานที่บ้านหมายถึงการใช้จ่ายน้อยลง เลี่ยงความเสี่ยง และได้อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวมากขึ้น” ซุน เมษา ระบุ

โฆษกกระทรวงแรงงานยังเน้นย้ำว่าปัจจัยสำคัญที่สุดคือการเกษียณและการคุ้มครองทางสังคม ซึ่งชาวกัมพูชาจะได้รับก็ต่อเมื่อทำงานในประเทศ

“แม้จะมีเอกสารถูกต้อง แต่รัฐบาลไทยก็ให้เพียงกองทุนอุบัติเหตุและสุขภาพ แต่พวกเขาไม่ได้ให้สวัสดิการเกษียณอายุ และสำหรับแรงงานผิดกฎหมาย พวกเขาไม่ถือเป็นแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นทางการ และจะไม่ได้รับทุนใดๆ เลย” โฆษกกระทรวงแรงงานกัมพูชา กล่าว

ซุน เมษายังกล่าวอีกว่า ช่องว่างค่าแรงที่เล็กน้อยดังกล่าวชดเชยความเสี่ยงในต่างประเทศ

“เงิน 50 ดอลลาร์ที่แรงงานชาวกัมพูชาได้รับเพิ่มเติมในไทยนั้นไม่เพียงพอสำหรับค่ายาหรือการดูแลสุขภาพหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น” ซุน เมษา ระบุ และแสดงความกังวลเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติและความรุนแรงที่ชาวกัมพูชาต้องเผชิญในไทยท่ามกลางความตึงเครียดชายแดนที่ยังดำเนินอยู่

กระทรวงแรงงานกัมพูชาระบุว่า เพื่อสนับสนุนผู้ที่เดินทางกลับประเทศ ทางกระทรวงได้เปิดช่องทางต่างๆ สำหรับการจัดหางาน และเปิดสายด่วนสำหรับผู้ที่เดินทางกลับและยังหางานไม่ได้ โดยทีมงานของกระทรวงจะช่วยอำนวยความสะดวกในการหางาน

ทั้งนี้ ความเคลื่อนไหวของกระทรวงแรงงานกัมพูชาเกิดขึ้นหลังจากไทยอนุญาตให้ผู้ลี้ภัยชาวพม่าออกจากค่ายพักพิงและทำงานในไทยได้อย่างถูกกฎหมายเป็นเวลา 1 ปี ที่มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมหลัก ขณะเดียวกันก็เป็นการส่งสัญญาณไปยังกัมพูชา.
