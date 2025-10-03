ยอดดับพายุบัวลอยในเวียดนามพุ่งเป็น 51 ราย

รอยเตอร์ - ยอดผู้เสียชีวิตจากพายุไต้ฝุ่นบัวลอยและน้ำท่วมในเวียดนามเพิ่มขึ้นเป็น 51 คน ขณะที่ธนาคารกลางเรียกร้องให้ธนาคารต่างๆ ช่วยเหลือธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ตามการรายงานของรัฐบาลวันนี้ (3)
พายุบัวลอยพัดขึ้นฝั่งในวันจันทร์ ทางภาคกลางตอนเหนือของเวียดนาม อิทธิพลของพายุทำให้เกิดคลื่นทะเลขนาดใหญ่ ลมแรง และฝนตกหนัก ส่งผลให้มีผู้สูญหาย 14 คน และได้รับบาดเจ็บ 164 คน ตามรายงานของหน่วยงานจัดการภัยพิบัติของรัฐบาล
หน่วยงานยังปรับเพิ่มการประมาณการความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดจากพายุไต้ฝุ่นและน้ำท่วมเป็น 15.9 ล้านล้านด่ง (603 ล้านดอลลาร์) เพิ่มขึ้นจาก 435.8 ล้านดอลลาร์ในรายงานก่อนหน้านี้
พายุไต้ฝุ่นบัวลอยสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อถนน โรงเรียน และอาคารสำนักงานต่างๆ และทำให้ระบบไฟฟ้าขัดข้อง ส่งผลให้ประชาชนหลายหมื่นครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้
รายงานยังระบุว่าบ้านเรือนกว่า 230,000 หลัง ได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วม และพื้นที่เพาะปลูกข้าวและพืชผลอื่นๆ ถูกทำลายเกือบ 89,000 เฮกตาร์
ทั้งนี้รายงานไม่ได้ระบุถึงความเสียหายร้ายแรงใดๆ ต่อทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม
เวียดนามเป็นศูนย์กลางการผลิตระดับภูมิภาค และโรงงานขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเส้นทางหรือใกล้เส้นทางของพายุ ยังรวมถึงโรงงานที่บริษัท Foxconn, Formosa Plastics, Luxshare และ Vinfast เป็นเจ้าของ
รองผู้ว่าธนาคารกลางกล่าวว่าธนาคารกลางได้แจ้งให้ธนาคารต่างๆ พิจารณาปรับโครงสร้างหรือระงับเงินกู้สำหรับบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่น.