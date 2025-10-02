เวียดนามจับตาพายุลูกใหม่ ‘แมตโม’ คาดเคลื่อนตัวเข้าทะเลจีนใต้ค่ำวันศุกร์

MGR ออนไลน์ - ศูนย์พยากรณ์อุทก-อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติเวียดนามรายงานว่า พายุดีเปรสชันทางตะวันออกของฟิลิปปินส์ ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนแมตโม (Matmo) และคาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ทะเลจีนใต้ในช่วงค่ำวันศุกร์ (3)
เมื่อเวลาประมาณ 7.00 น. ของวันพฤหัสฯ (2) ศูนย์กลางของพายุแมตโมตั้งอยู่เหนือน่านน้ำทางตะวันออกของฟิลิปปินส์ มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง 62-74 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และมีความเร็วลมกระโชกแรง 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ในอีก 24 ชั่วโมงข้างหน้า คาดว่าพายุจะเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว 20-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และทวีกำลังแรงขึ้นอีก
ภายในเวลา 7.00 น. ของวันศุกร์ (3) คาดว่าพายุแมตโมจะเคลื่อนเข้าสู่ชายฝั่งตะวันออกของเกาะลูซอน โดยมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง 75-88 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และมีความเร็วลมกระโชกแรงถึง 103-117 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
จากนั้นพายุจะเคลื่อนผ่านเกาะลูซอน และเคลื่อนตัวเข้าสู่ทะเลจีนใต้ในช่วงค่ำที่น่าจะเป็นพายุลูกที่ 11 ที่เคลื่อนเข้าสู่ทะเลจีนใต้ในปีนี้
เวลา 7.00 น. ของวันเสาร์ (4) คาดว่าศูนย์กลางพายุจะอยู่ห่างจากหมู่เกาะฮว่างซา (พาราเซล) ของเวียดนาม ทางตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 550 กิโลเมตร ด้วยความเร็วลม 89-102 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และมีลมกระโชกแรง 118-133 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
คาดว่าพายุจะเคลื่อนตัวไปทางตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และจะมีกำลังแรงขึ้นอีก ภายใน 72 ชั่วโมง
ภายในวันอาทิตย์ (5) ศูนย์กลางของพายุแมตโมอาจอยู่ห่างจากเกาะไหหลำของจีน ทางตะวันออกเฉียงเหนือเพียง 70 กิโลเมตร ด้วยความเร็วลม 118-133 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และมีลมกระโชกแรงที่ 167-183 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
หน่วยงานด้านสภาพอากาศของเวียดนามเตือนว่าพายุอาจทวีความรุนแรงขึ้นถึงระดับ 12 (118-133 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) ของมาตราโบฟอร์ต ที่อาจพัดเข้าสู่อ่าวตังเกี๋ยและส่งผลกระทบต่อชายฝั่งทางตอนเหนือของเวียดนาม
ตั้งแต่บ่ายวันศุกร์เป็นต้นไป น่านน้ำทางเหนือของทะเลจีนใต้อาจเผชิญกับความเร็วลม 39-61 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และจะเพิ่มขึ้นเป็น 62-88 กิโลเมตรต่อชั่วโมงใกล้เส้นทางของพายุ โดยมีลมกระโชกแรงถึง 118 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คลื่นอาจสูงถึง 4-6 เมตร
ระหว่างวันเสาร์ถึงวันจันทร์ พื้นที่บริเวณหมู่เกาะฮว่างซาอาจมีความเร็วลม 103-133 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และลมกระโชกแรงถึง 167-183 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ทางการได้แนะนำให้เรือที่แล่นอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบระมัดระวังกระแสลมแรง ทะเลมีคลื่นลมแรง และพายุฝนฟ้าคะนอง.