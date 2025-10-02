ยอดผู้เสียชีวิตจากพายุไต้ฝุ่นบัวลอยในเวียดนามเพิ่มเป็น 36 ราย

รอยเตอร์ - รายงานจากหน่วยงานจัดการภัยพิบัติของเวียดนามระบุว่า ยอดผู้เสียชีวิตจากพายุไต้ฝุ่นบัวลอยและน้ำท่วมที่เกิดจากอิทธิพลของพายุเพิ่มขึ้นเป็น 36 คน
พายุบัวลอยพัดขึ้นฝั่งในพื้นที่ภาคกลางตอนเหนือของประเทศเมื่อวันจันทร์ ทำให้เกิดคลื่นทะเลขนาดใหญ่ ลมแรง และฝนตกหนัก ส่งผลให้มีผู้สูญหาย 21 คน และได้รับบาดเจ็บ 147 คน
หน่วยงานยังได้ปรับเพิ่มการประมาณการความเสียหายต่อทรัพย์สินจากพายุไต้ฝุ่นและน้ำท่วมเป็น 11.5 ล้านล้านด่ง (ราว 435.80 ล้านดอลลาร์) เพิ่มขึ้นจาก 303 ล้านดอลลาร์ในรายงานก่อนหน้านี้ที่เผยแพร่เมื่อวันพุธ (1)
พายุไต้ฝุ่นลูกนี้สร้างความเสียหายอย่างหนักต่อถนน โรงเรียน และสำนักงานต่างๆ และทำให้ระบบไฟฟ้าขัดข้อง ทำให้ประชาชนหลายหมื่นครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ รายงานระบุ
บ้านมากกว่า 210,000 หลัง ได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วม และพื้นที่ปลูกข้าวและพืชผลอื่นๆ กว่า 51,000 เฮกตาร์ถูกทำลาย.