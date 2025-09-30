ผลพวงไต้ฝุ่นบัวลอยทำเวียดนามน้ำท่วม-ดินถล่ม ยอดดับเพิ่มเป็น 19 ราย

เอพี - ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบัวลอยทำให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มในเวียดนามเพิ่มขึ้น และทำให้ยอดผู้เสียชีวิตในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 19 คน และมีผู้สูญหายเพิ่มขึ้นอีก
ศูนย์พยากรณ์อุทก-อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของเวียดนามรายงานว่าปริมาณน้ำฝนในบางพื้นที่ของเวียดนามสูงกว่า 30 เซนติเมตร ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา และเตือนว่าฝนจะยังตกหนักต่อไป
ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่ม ปิดกั้นถนนและชุมชนต่างๆ ตั้งแต่จ.เซินลา และจ.ลาวกาย ที่อยู่ในพื้นที่ภูเขาทางภาคเหนือ ไปจนถึงจ.เหงะอาน ทางภาคกลาง แม่น้ำเอ่อล้นด้วยฝนที่ตกหนักและการระบายน้ำจากเขื่อนทำให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มเป็นบริเวณกว้างในภาคเหนือ แม่น้ำท้าวในจ.เอียนบ่าย เพิ่มขึ้นสูงกว่าระดับฉุกเฉินในช่วงข้ามคืน ทำให้น้ำลึกราว 1 เมตรไหลเข้าบ้านเรือนและต้องอพยพประชาชน
ถนนหลายสายในกรุงฮานอย เมืองหลวง ถูกน้ำท่วมและเจ้าหน้าที่ได้เตือนประชาชนที่อยู่ใกล้แม่น้ำแดงที่ไหลผ่านเมืองต้องระมัดระวัง
สื่อทางการของรัฐรายงานว่าเจ้าหน้าที่ยังคงค้นหาผู้สูญหาย 13 คน รวมถึงชาวประมง 8 คน
พายุไต้ฝุ่นบัวลอยทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 20 คนในฟิลิปปินส์ ตั้งแต่วันศุกร์
ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าภาวะโลกร้อนทำให้พายุประเภทนี้รุนแรงขึ้นและชื้นขึ้น เนื่องจากมหาสมุทรอุ่นขึ้นทำให้พายุโซนร้อนมีกำลังมากขึ้น ส่งผลให้เกิดลมแรงขึ้น ฝนตกหนักขึ้น และรูปแบบการตกของฝนเปลี่ยนแปลงไปทั่วเอเชียตะวันออก.