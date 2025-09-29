ไต้ฝุ่นบัวลอยพัดขึ้นฝั่งเวียดนาม เสียชีวิตอย่างน้อย 1 ราย สูญหาย 12 ราย

รอยเตอร์ - ไต้ฝุ่นบัวลอยพัดขึ้นฝั่งทางภาคกลางตอนเหนือของเวียดนามในช่วงเช้าตรู่วันนี้ (29) ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนและทำให้โครงข่ายไฟฟ้าขัดข้อง นอกจากนี้ยังทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1 คน และชาวประมงสูญหาย 12 คน ขณะที่พายุทำให้เกิดน้ำท่วม
พายุไต้ฝุ่นลูกนี้พัดผ่านจ.เหงะอาน เมื่อเวลา 8.00 น. ด้วยความเร็วลมสูงสุดลดลงเหลือ 88 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จาก 117 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ที่พัดขึ้นฝั่งเมื่อหลายชั่วโมงก่อนหน้านี้ ตามรายงานของหน่วยงานพยากรณ์อากาศของประเทศ
ก่อนพายุขึ้นฝั่ง พายุบัวลอยเคลื่อนตัวตามแนวชายฝั่งของประเทศเป็นเวลาหลายชั่วโมง ทำให้เกิดคลื่นสูงถึง 8 เมตร ตามการรายงานของหน่วยงานพยากรณ์อากาศ
สื่อของรัฐรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต 1 คน หลังติดอยู่ในน้ำท่วมที่เมืองเว้ ขณะที่ชาวประมง 12 คน สูญหายหลังจากคลื่นยักษ์ซัดเรือประมง 4 ลำ นอกชายฝั่งจ.กว๋างจิ
ก่อนที่พายุไต้ฝุ่นจะพัดถล่ม รัฐบาลได้อพยพประชาชนมากกว่า 28,500 คน ขณะที่เที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวบินถูกยกเลิกหรือล่าช้าเนื่องจากสนามบิน 4 แห่ง ในจังหวัดทางตอนกลางของประเทศปิดให้บริการ
อิทธิพลของพายุยังทำให้เกิดฝนตกหนักทั่วประเทศตั้งแต่วันเสาร์ (27) และเจ้าหน้าที่ได้เตือนถึงความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมหนักและดินถล่ม
หน่วยงานด้านสภาพอากาศคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำฝนในหลายพื้นที่ของประเทศจะสูงถึง 500 มิลลิเมตรตั้งแต่คืนวันอาทิตย์ไปจนถึงวันอังคาร
เวียดนามมีแนวชายฝั่งยาวที่หันหน้าออกไปทางทะเลจีนใต้ จึงมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับพายุไต้ฝุ่นที่มักก่อตัวขึ้นทางตะวันออกของฟิลิปปินส์ ที่มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 10 คน หลังพายุบัวลอยพัดถล่มเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา.