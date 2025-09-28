พายุซัดชาวประมง"แพเสือ"กว่าครึ่งร้อย ลอยคว้างกลางทะเลก่อนเกยฝั่งรัฐมอญ

MGR Online - ชาวบ้านรัฐมอญช่วยเหลือชาวประมงแพเสือจากภาคอิรวดีกว่า 55 คน ถูกพายุซัดลอยคว้างอยู่กลางทะเลนานกว่าสัปดาห์ ก่อนข้ามมาเกยฝั่งเมืองปองและเกาะบะลูจูน เผยยังมีอีกหลายสิบคนที่ยังไม่รู้ชะตากรรม
รามัญไทม์(Yarmanya Times) รายงานว่า เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568 ชาวบ้านในเมืองปอง จังหวัดสะเทิม และชาวบ้านบนเกาะบะลูจูน เมืองชองโส่ง จังหวัดเมาะละแหม่ง ได้ให้ความช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้านกว่า 55 คน ที่ถูกพายุซัดกระหน่ำติดอยู่กลางทะเล ในอ่าวเมาะตะมะ นานกว่า 1 สัปดาห์ โดยชาวประมงเหล่านี้ใช้แพไม้ไผ่ที่เรียกกันว่า"แพเสือ" เป็นพาหนะในการจับปลา
รามัญไทม์รายงานว่า ช่วงกลางวันของวันที่ 24 กันยายน ลมพายุได้พัดแพเสือของชาวประมงกว่า 40 คน มาเกยฝั่งที่เกาะบะลูจูน เมืองชองโส่ง ชาวบ้านบะลูจูนได้ช่วยกันนำชาวประมงทั้งหมดส่งไปรับการรักษาพยาบาลเบื้องต้นที่โรงพยาบาลประจำเมืองเมาะละแหม่ง
ต่อมา ช่วงค่ำของวันเดียวกัน(24 ก.ย.) มีแพเสือของชาวประมงอีก 15 คน ถูกซัดไปเกยฝั่งในพื้นที่เมืองปอง ที่อยู่ห่างจากเกาะบะลูจูนขึ้นไปทางทิศเหนือ ชาวบ้านเมืองปองได้ช่วยปฐมพยาบาล พร้อมนำอาหารและน้ำดื่มมาให้ชาวประมงเหล่านี้
จากการสอบถามของชาวบ้าน พบว่าชาวประมงส่วนใหญ่ มาจากบ้านอะหม่า เมืองเพียโป่ง ภาคอิรวดี ซึ่งอยู่ห่างออกไปอีกฝั่งหนึ่งของอ่าวเมาะตะมะ ตรงข้ามกับรัฐมอญ(โปรดดูแผนที่ประกอบ) โดยชาวบ้านอะหม่ามีอาชีพจับปลา ได้นำแพเสือกว่า 100 ลำ ออกหาปลาในอ่าวเมาะตะมะตามปกติ แต่ต้องเผชิญกับพายุที่ซัดกระหน่ำทำให้พวกเข้าต้องลอยเคว้งคว้างอยู่กลางทะเลเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 วัน กว่าที่ลมจะพัดข้ามมาเกยชายฝั่งในเขตรัฐมอญที่อยู่อีกด้านหนึ่ง
นอกเหนือจากผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือกว่า 55 คนดังกล่าวแล้ว ชาวประมงแพเสือจากบ้านอะหม่าที่ต้องเผชิญกับพายุอยู่กลางอ่าวเมาะตะมะส่วนที่เหลืออีกหลายสิบคน ยังคงสูญหาย ไม่รู้ชะตากรรม