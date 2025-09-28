กัมพูชาปัดจับนักข่าวรายงานเหตุการณ์หมู่บ้านเปรยจัน-โชคชัย ชี้ข่าวเท็จเจตนาก่อความวุ่นวาย

MGR ออนไลน์ - กระทรวงข้อมูลข่าวสารกัมพูชาระบุว่าตรวจพบการเผยแพร่ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับการจับกุมนักข่าวที่รายงานเหตุการณ์จากหมู่บ้านเปรยจันและหมู่บ้านโชคชัย
กระทรวงข้อมูลข่าวสารได้แถลงปฏิเสธรายงานดังกล่าว และอธิบายว่าข้อมูลที่เผยแพร่กันอยู่นั้นเป็นข้อมูลเท็จ ที่มีเจตนาก่อให้เกิดความวุ่นวายและความสับสนในหมู่ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ที่แท้จริงในสองหมู่บ้าน
กระทรวงข้อมูลข่าวสารยังยืนยันว่าไม่มีการจับกุมนักข่าวหรือประชาชนที่รายงานข่าวจากหมู่บ้านเปรยจันและหมู่บ้านโชคชัยตามที่มีข่าวลือ พร้อมกับร้องขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งชายแดนกัมพูชา-ไทย จากแหล่งข้อมูลอย่างเป็นทางการ และยุติการสร้างและเผยแพร่ข้อมูลเท็จ.