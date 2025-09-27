"มินอ่องหลาย"ประกาศที่รัสเซีย มุ่งเดินหน้าพัฒนานิวเคลียร์เพื่อสันติ

MGR Online - "มินอ่องหล่าย"ประกาศกลางที่ประชุมในรัสเซีย มุ่งมั่นนำเทคโนโลยี่นิวเคลียร์มาใช้ โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้า หลังเพิ่งเสร็จสิ้นการตรวจความพร้อมก่อนเดินหน้าเมกะโปรเจค"ทวาย" สถานที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาด 110 เมกะวัตต์
ช่วงเช้าวันที่ 25 กันยายน 2568 พล.อ.อาวุโส มินอ่องหล่าย รักษาการประธานาธิบดี และประธานคณะกรรมการความมั่นคงและสันติภาพแห่งรัฐ(SSPC) เมียนมา ได้ขึ้นกล่าวในที่ประชุมหัวข้อ Youth and the Future of Myanmar–Science and Technology ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรม Radisson Collection กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย โดยเน้นย้ำความมุ่งมั่นของเมียนมา ที่จะนำเทคโนโลยีปรมาณูเพื่อสันติมาใช้ในประเทศ โดยเฉพาะเพื่อการผลิตไฟฟ้า รวมถึงด้านสาธารณสุข ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม
เขากล่าวว่า ด้วยเป้าหมายดังกล่าว เมียนมาจึงมีความต้องการผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเพื่อมาช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้กับประเทศ
พล.อ.อาวุโส มินอ่องหล่าย นำคณะเดินทางไปรัสเซียเมื่อวันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา เพื่อเข้าร่วมงาน World Atomic Week Forum 2025 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-28 กันยายน ที่กรุงมอสโก ตามคำเชิญของประธานาธิบดี วลาดิเมียร์ ปูติน แห่งรัสเซีย
คณะของ พล.อ.อาวุโส มินอ่องหล่าย ประกอบด้วย พล.อ.แยวินอู เลขาธิการ SSPC อู ตานส่วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ อู เหญี่ยนทูน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไฟฟ้า อู โก่โก่ลวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ดร.เมียวเตงจ่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.เต็ดข่ายวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ อู เมียวอ่อง มุขมนตรีภาคมัณฑะเลย์
ช่วงเย็นวันที่ 25 กันยายน พล.อ.อาวุโส มินอ่องหล่าย และคณะได้เข้าพบกับประธานาธิบดี วลาดิเมียร์ ปูติน ที่พระราชวังเครมลิน ซึ่ง Eleven Media Group รายงานว่า ผู้นำรัสเซียและเมียนมาได้หารือกันถึงความคืบหน้าของข้อตกลงความร่วมมือหลายฉบับที่ทั้ง 2 ประเทศได้ลงนามร่วมกันก่อนหน้านี้ เช่น ความร่วมมือด้านพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ความร่วมมือด้านการทหาร ด้านการลงทุน ไฟฟ้า สาธารณสุข รวมถึงด้านการเกษตรฯลฯ
เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2568 รัสเซียได้เซ็นบันทึกความร่วมมือกับเมียนมาที่จะเข้ามาฟื้นฟูเมกะโปรเจคท่าเรือน้ำลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย บนพื้นที่ 196 ตารางกิโลเมตร ริมชายหาดเมืองนะบูแล จังหวัดทวาย ห่างจากชายแดนไทยที่บ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 132 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพ 300 กิโลเมตร นอกจากนี้ ยังจะมีการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดกำลังการผลิต 110 เมกะวัตต์ ที่ใช้เทคโนโลยีของรัสเซียขึ้นภายในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายด้วยอีก 1 แห่ง
ความเคลื่อนไหวของรัสเซียดังกล่าว ส่งผลให้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2568 เป็นต้นมา จังหวัดทวายกลายกลายเป็นพื้นที่สู้รบอย่างรุนแรงระหว่างกองทัพพม่ากับกองกำลังติดอาวุธฝ่ายต่อต้านหลายกลุ่มทั้ง PDF ของรัฐบาลเงา กองทัพกอทูเลของนายพลเนอดา เมียะ รวมถึงกองพลที่ 4 กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยง(KNLA 4) ของ KNU
มีการปะทะกันเกิดขึ้นหลายจุด ตามแนวทางหลวงเอเซียหมายเลข 123 (AH 123) ตั้งแต่ชายแดนบ้านทีคี ฝั่งตรงข้ามกับบ้านพุน้ำร้อนไปถึงตัวเมืองทวาย รวมถึงตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 8 (NH 8) ตั้งแต่เมืองมะลวยต่อง ที่ติดกับเมืองเร รัฐมอญ ไปถึงเมืองทวาย และต่อลงไปถึงเมืองตะแยตฉ่อง เขตติดต่อกับจังหวัดมะริด
ก่อนหน้าเดินทางมาชมงาน World Atomic Week Forum 2025 ที่รัสเซีย พล.อ.อาวุโส มินอ่องหล่าย เพิ่งเดินทางไปยังเมืองทวาย เมื่อวันที่ 18 กันยายนที่ผ่านมา เพื่อรวมประชุมกับผู้บริหารท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจเยี่ยมและซักซ้อมความพร้อมในการพัฒนาเมกะโปรเจคทวาย ที่คาดว่าจะเริ่มต้นได้ในอีกไม่นานนี้